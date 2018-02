Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ műsorán Sepsiszentgyörgyön: Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán) ma 19 órától a kamarateremben; Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté (rendező: Sardar Tagirovsky) február 4-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja szombaton 19 órától a kászonjakabfalvi kultúrotthonban bemutatja Tamási Áron: Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI VÁROSI SZÍNHÁZ február 5-én, hétfőn 19 órától újra játssza a Bigámia című produkciót a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Ray Cooney darabja a múlt évadban bemutatott Ketten a neten főhősének újabb kalandjait kínálja az érdeklődőknek (rendező: Kolcsár József).

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház február 4-én, vasárnap 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében bemutatja A halhatatlanságra vágyó királyfi című, magyar népmeséből készült bábjátékot. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják. A helyek száma korlátozott. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Az útvesztő: Halálkúra (amerikai sci-fi-akciófilm, 142 perc, 2018) román felirattal; 16.30-tól Proud Mary (amerikai akcióthriller, 90 perc, 2018) román felirattal; 18.15-től A világ összes pénze (amerikai krimi, 132 perc, 2017) román felirattal; 18.45-től Sztálin halála (francia–angol fekete komédia, 106 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Egy szent szarvas meggyilkolása (angol–ír thriller, 121 perc, 2017) román felirattal; 21-től A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal.

Hitvilág

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY. A katolikus egyházban ma Urunk bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldog­asszony ünnepe. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a szentmisék 7.30 és 18 órakor lesznek, amelyeken gyertyát szentelnek. Kérik, vigyenek magukkal gyertyát, illetve a templomnál is lehet majd vásárolni.

VIRRASZTÁS. Ma este 22 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-altemplomban virrasztás lesz, amely a reggeli 6.30 órás szentmisével zárul. A virrasztást a Mária rádió közvetíti.

Implom József Helyesírási Verseny

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében ma és szombaton Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Főgimnáziumban kerül sor az Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjére a következő program szerint: ma 9 órától megnyitó, 10-től tollbamondás és tanárok fóruma: Az anyanyelvi nevelés aktuális kérdései; 11-től a feladatlapok megoldása; 14.30-tól múzeumlátogatás, városnézés; 19-től a Tamási Áron Színház kamaratermében Đorđe Lebović: Az ez­redik éjszaka (mai tündérmese 5 évestől 105 éves korig); szombaton 9 órától záróünnepség, a verseny kiértékelése, díjkiosztás.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR TELEVÍZIÓ. Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: Mesék szárnyán, kiállítás az Europe-ban. A magyar kultúra napja: kórushangverseny. Az adásokat az Erdély TV közvetíti ma 14.30-kor, az RTT vasárnap 9-kor, hétfőn 8-kor és kedden 22-kor. Továbbra is elérhetőek a BRASSAÏ MAGYAR TELEVÍZIÓ. Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: Mesék szárnyán, kiállítás az Europe-ban. A magyar kultúra napja: kórushangverseny. Az adásokat az Erdély TV közvetíti ma 14.30-kor, az RTT vasárnap 9-kor, hétfőn 8-kor és kedden 22-kor. Továbbra is elérhetőek a www.brassaimagyaradas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–11 óráig a 32-es transzformátorállomás körzetében (a Păiuş David hadnagy úton az Elenis, Melinda, Intercom cégnél, az APIA-nál) szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdance­studio.

VÁSÁR. A Tega Rt. partnerségben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával február 3–4. között a főtéren szervezi meg a termelők és kézművesek vásárát.

EKE-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya túrát szervez vasárnap a Keresztény-havasra a következő útvonalon: Alsótömös–Nagy Lámba-völgy–Ruja-tisztás–Keresztény-havas-csúcs–Julius Römer-menedékház–Vörös-út –Brassó-Pojána–Gunesch-út–Salamonkő (Brassó). Találkozás a brassói vonatállomás előtt 7.45-kor. Érdeklődni Gás­pár László Zsoltnál a 0745 058 179-es telefonon.

HIBAIGAZÍTÁS. A kedden megjelent ikafalvi riportunkban történt névcsere miatt Nagy­oláh Sándor és id. Fábián Sándor elnézését kéri a szerző (Kgy. Z.).

NYÍLT NAPOK. A sepsiszentgyörgyi Pinocchio Napközi Otthonban nyílt napokat tartanak február 5–7. között, ahol naponta 9.30–11 óráig várják a gyerekeket és szüleiket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron téri Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Képző és Fejlesztő Központban február 12-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatot végeznek a központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinek szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott, vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke vagy koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben szenvednek.

A vizsgálat lényege az, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván a már eddig is kezelt betegekkel együtt február 13. és március 2. között.