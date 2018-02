Verseny a nagypataki Oprea-sípályán (Alpesi sí)

A gyerek és ifjúsági kategóriában hat év alatti, 6–10 éves, 10–14 éves és 14–20 éves korcsoportokban versenyeznek a résztvevők. Tavaly nagy sikernek örvendett a verseny, közel száz gyerek nevezett be a megyéből és az ország más részeiről is. A kitűnő állapotban lévő, felvonóval ellátott sípálya idén is nagyon jó körülményeket biztosít a verseny lebonyolítására. A versenysorozatot tavaly a sípálya tulajdonosa és Iordan Popica két fia, Sorin és Marius indította útjára a Bukaresti Gyerekek Palotája tanára, a bodzafordulói származású Alexandru Renga hathatós segítségével. A szombati versenyre való iratkozással kapcsolatos információk megkaphatók a Partia de ski Oprea Facebook-oldalon, érdeklődni lehet a 0744 387 032-es telefonszámon is vagy a verseny napján 9.30 óráig a helyszínen.