Az utca hangja

Bekéreti negyedik emeleti irodájába az orosz bakát, kiadja a parancsot, hogy ugorjon ki az ablakon, amit az habozás nélkül, rögtön végre is hajt. Ugyanezt teszi a német, a francia, az angol katona is. A magyar is ugyanazt a parancsot kapja, de ő visszafelel: mit gondol, tábornok úr, én is olyan hülye vagyok, mint maga? Ez a vicc sajnos nem évült el, jelen pillanatban is ez folyik az EU-ban, csak azzal a különbséggel, hogy most nem merik behívni az orosz katonát, mert az rendet tudna teremteni ebben a brüsszeli zsibvásárban...

BOLDIZSÁR BÉLA, Bélafalva. 2014. március 21-én volt egy autóbalesetem, melynek következtében bekerültem a megyei kórház sürgősségére, onnan pedig a sebészetre, ahol nagyon jól elláttak (utólag is köszönöm a sok biztatást, a mellém állást). Egy hét után kijöttem a kórházból, minden papírom rendben volt. Az autóm viszont totálkáros lett, mivel az útszakasz, ahol a baleset történt, tele volt gödörrel, ennek következtében lett a baj. Eltelt két év, és a kórház jogásza által megírt feljelentést kaptam, mellette kártérítési igénnyel, ami szinte kétezer lej volt, és majdnem ugyanannyi kamat, amit ki kellett volna fizetnem a kórháznak kezelési költségként. Bementem azonnal, és próbáltam megmagyarázni, hogy a munkahelyemről igazolást adtam, mielőtt a kórházból eljöttem, illetve, hogy az autóm felülbiztosítással rendelkezett, és a biztosító fizetett is. Kérdeztem, hogy eddig hol voltak, de csak azt felelte az adminisztrátor és a jogásznő is, hogy fizessek. Ezt megtagadtam, az ügy bíróságra került, ahol bebizonyítottam két tanúval, hogy az út volt a hibás a balesetért, vagyis a gödrök. Nemrég megkaptam a végzést, hogy a pert megnyertem, nem megalapozott a kórház kérése, hogy megfizettesse az ellátást egy olyan beteggel, akinek a baleset idején munkahelye volt, és fizette, amit az állam bácsinak kellett. Mindezt azért teszem közzé, hogy mások is tanuljanak belőle. Megjegyzem, hogy ügyvéd nélkül mentem, mert az is kétezer lej körüli összegbe került volna.

N. A. Á., Árkos. Az előző hetekben, hónapokban gyakran szembesültünk rövidebb-hosszabb áramszünettel, amit a szolgáltató különféle munkálatokkal magyaráz. Ezzel nem is lenne semmi gondunk, sőt, örülünk, ha fejlesztenek, ám jobb lenne, ha nem télen, fűtésidényben maradnánk villany nélkül akár egy héten át, naponta 8 órát, mint ahogyan ez a karácsonyt megelőző héten is történt. Januárban is javítottak, több napon át, néha tudtunk róla, máskor meglepetésszerűen ért a helyzet, mert nem tájékoztattak. Ma már sokan lecserélték a csempekályhát, sok háztartásban fás kazánnal fűtenek, ahogyan mi is – ehhez pedig áram szükséges. Hidegben, nyolcórányi szolgáltatáskiesés után bizony nagyon kihűlt az otthonunk, csak hosszas tüzelés után sikerült elérni a megfelelő hőfokot. Remélem, az illetékesek figyelembe veszik hűséges és jó fizető ügyfeleik meglátásait is.