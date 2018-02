Egy sorozat, amelynek kövületekből vannak a lapjai

A sokadik rejtvényfejtő sorozat után az idén újabb indult Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró szerkesztésében, aki megyénkben korán megismerkedett a föld mélyével. Az ő kezében minden kőzet tanújel volt, akinek Őslények nyomában című könyvét és Őslénybúvár című sorozatát kézről kézre adtuk – most pedig a föld élettörténetének ,,kőlapú” nagykönyvéből átírja újabb sorozatába a Kárpát-medence kövületeit (ősmaradványait). A szerkesztő – akinek szelleme, szikrázó ötletei, szeretetre méltó modora is széles körben ismert – a fosszilizálódott tanújelek százait gyűjtötte össze a ba­róti bányamúzeum tárlóiba, és a sorozat második számában már a dinoszauruszok (sárkánygyíkok), a dinosauria rend egyik képviselőjével, az erdélyi tömzsi sárkánnyal találkozhatunk.

A sorozatszerkesztő szaktekintélyként sem feledkezik meg tanítványairól, sőt, segítőtársul hívja Csíki Zoltán geológus mérnököt, aki a biológia-földrajz szakos tanárok, iskolaigazgatók meghívására az iskolán kívüli oktatás során módját ejtené egy-egy népszerű földtörténeti előadásnak. A sorozat tanulmányozása és a rejtvények megfejtése közben megismerhetjük a Kárpát-medence kövületvadász egyéniségeit, többek között báró Nopcsa Ferenc magyar tudóst, az első elismert magyar paleontológust, aki a Kárpát-medence területén élő őshüllőket megismertette a világgal. Kisgyörgy Zoltán elvezet a dinoszauruszok völgyébe, a hátszegi medencébe, az ,,ősgyíkországba”, a kihalt őshüllők világába.

A sorozat harmadik rejtvényében új erdélyi ősleletet mutat be a szerző, a repülősárkányt, amelynek üvegszálas szobra a barcarozsnyói dinóparkban látható, valamint a Hátszeg melletti Tustyán talált dinótojásokat, amelyek a dinópark kiállítótermébe kerültek.

Az ősmaradványok gyűjtése népszerű szenvedély volt a 80-as években: a kövületek (ősmaradványok) keresésével együtt járt a felfedezés varázsa, a fosszíliák meghatározásának kihívása, persze a geológus-szerkesztő segítségével és közreműködésével. Reménykedünk, hogy a sorozat végén már lesz olyan iskola, ahol újból előkerülnek a kallódó kövületek, ősmaradványok; régebb a mikóújfalusi és a sepsiszentgyörgyi Váradi József-iskolában volt ilyen gyűjtemény.

Olvasva, tanulmányozva a sorozatot, de meg is fejtve a Forrai Tibor által összeállított rejtvényeket, geológiai, paleontológiai, őslénytani ismeretekkel gyarapszik a rejtvényfejtő. A sorozat segíteni akar természetbúvároknak, a tanuló ifjúságnak, fiatal és idős természetbarátoknak, mindazoknak, akik szeretnék megismerni a Kárpát-kanyar tájainak kihalt értékeit, kincseit. Ösztönző lehet a nyereményjáték is, amelynek nyertesei a barcarozsnyói dinóparkba kaphatnak belépőjegyet, s ez a látogatás a letűnt világ hangulatába ringatná a szorgalmas és kitartó rejtvényfejtőket.



Rabocskai László ny. tanár