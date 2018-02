Tiltakoznak az angol szakos tanárok (Hátrányos megkülönböztetés a tantárgyversenyen)

Koós Kinga, Goga Enikő, Sylvester Anna mikeses és Vizsuly Tünde mikós angoltanár szerint, ha a for­dítási feladatoknál kizárólag az angol és a román használható, akkor ez a magyar diákok számára két idegen nyelv tesztelését jelenti, és nem az angol nyelv ismeretét, ráadásul a fordítással nem a nyelvi készségeket ellenőrzik, ami pedig célja kellene hogy legyen bármilyen felmérésnek. Elmondták, az általuk használt alternatív tankönyvekben tíz-tizenöt éve nem szerepelnek fordítási feladatok, nyelvtanítási módszerük a beszéd és az írott szöveg értésén, az íráson alapszik, ezeket a készségeket szeretnék kialakítani diákjaikban, ezért is elhibázott és szakmailag téves, hogy a tantárgyversenyen fordítási feladatok is szerepelnek, amelyek egy része irodalmi szöveg. Lehet, hogy a tanuló tökéletesen megérti az angol szöveget, de azt meg kell fogalmaznia románul, tehát a romántudását is mérik, ami diszkriminatív a román anyanyelvű versenyzőkkel szemben – fogalmaztak a pedagógusok. Az olimpián a 9,50 az ugródeszka, csak ezzel vagy ennél jobb teljesítménnyel lehet továbbjutni az országos versenyre, de ha a román nyelv miatt a magyar gyermekek pontokat veszítenek, nehezen vagy egyáltalán nem érhetik el ezt a pontszámot – mondották.

Kérdésünkre, hogy az angol tantárgyverseny helyi szakaszán továbbjutott tanítványaiknak mit javasolnak, leszögezték: a diákok maguk döntenek, de bármit tesznek e téren, patthelyzet van. Ha a magyar diákok elmennek a versenyre, és az említettek ellenére lesz közöttük olyan tanuló, aki nagyon jól teljesít és továbbjut az országos szakaszra, akkor tanáraik tüntető gesztusa lesz hiábavaló, ha pedig nehezen boldogulnak a fordításokkal, akkor veszítenek, és ez az esélyegyenlőtlenség érzelmileg megviseli őket, de ha nem vesznek részt, akkor szabad utat engednek román diáktársaiknak a győzelem felé – magyarázták. Úgy vélik, saját távolmaradásuk nem egyéb, mint kétségbeesett tiltakozás, de mert nincs más eszközük, így jelzik, hogy nem adhatják az aláírásukat olyasmire, ami diszkriminálja a tanítvá­nyaikat.

Mint arról lapunkban korábban tájékoztattunk, az angol tantárgyverseny feladatsorai közé idéntől került be fordítás, a tavaly októberben megváltoztatott szabályzat vonatkozó előírása szerint kizárólag angolról román nyelvre és románból angolra lehet fordítani a szövegeket. Az intézkedés megváltoztatását kérte az oktatási minisztériumtól a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, a szaktárca ellenben ezt elutasította. Ezt követően a Magyar Ifjúsági Értekezlet is hasonló beadvánnyal fordult az új oktatási miniszterhez, és kérte a rendelet módosítását.