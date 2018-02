Van már új kormányunk

A mostani elnök, Iohannis végzi a dolgát a jól végzett munka országában, és egyetért az új kormány listájával. Sokan sejtik, azért adta áldását rá, mert reméli, hogy előbb-utóbb csődbe viszik az országot és belebuknak a kormányzásba, így ő ismét elnök lehet. Csak azt nem értem, hogy ez miért jó Romániának és nekünk.

A kormánykeréknél egy jó kiállású, szép frizurájú, harcos amazon áll ártatlan ibolyaként – Viorica Dăncilă, aki pártja és vezére, Dragnea iránytűje szerint vezet minket újabb napfényes horizontok felé, válogatott legényeivel és leányaival. Köztük vannak a nagy tapasztalattal rendelkező régi tengeri (bak)medvék és medvelányok, mint például a mezőgazdasági miniszter, aki a juhot élő szobornak nevezte, vagy a munkaügyi miniszter, Lia Olguța Vasilescu, aki mindennap újabb és újabb dolgokkal szokott előállni a fizetésekkel és nyugdíjakkal kapcsolatban, amit aztán másnapra elfelejt. Új, tettre és mindenre kész minisztereink is kerültek. A román diákok örvendhetnek, mert az új oktatási miniszter nem beszél helyesen anyanyelvén, így hát tőlük sem követelhetik az érettségin a nyelvhelyességet. És a magyar diákok is rögtön azzal érvelhetnek: miért várják el tőlük, hogy tökéletesen beszéljenek románul, ha még az oktatási miniszter sem tud? Különben ő azzal lesz elfoglalva, hogy átvágja a tervezett 2500 óvodánál, bölcsődénél és iskola utáni egységnél (?) felavatáskor a szalagot, vagy miként ő nevezte: a pámblikát!!! Azt is említette, hogy „oktatási rendszerünk jó, sőt, bizonyos tanítási programokban kitűnő”, és nem kellene lényegtelen dolgokkal foglalkozni, mint például a plágiumok problémájával. Az összemásolt dolgozatokkal magas, professzori és doktori címet szerzők vagy az ilyen titulusokat elnyerni akarók is örülhetnek, mert újrafogalmazta a plágium fogalmát. Akik mostanáig plagizálással szereztek ilyen magas rangfokozatokat, nem vétkesek, hanem a törvény a hibás, mert nem szabályozta az írásjelként használt macskakörmöt, amelyet a lopott idézet elejére és végére illett volna kitenni. Bár sokszor talán az egész dolgozat két macskaöröm közé került volna. Az oktatási miniszternek volt még néhány más aranyköpése is, amit sokan a román nyelv arculköpéseként érzékeltek.

A gazdasági miniszter hatalmas, világrengető önfeláldozásról tett tanúbizonyságot, mondván: mindent megtesz, ami erejéből futja, a román gazdaság fejlesztése érdekében…

Kelemen Hunor azt állította, úgy tűnik, mintha programjukat két sör között állították volna össze. Ez nagyon fontos megnyilatkozás, mert felfigyelt rá a román sajtó, és így megtudták, hogy Romániában magyarok is élnek, sőt, még egy pártjuk is ott leledzik a parlamentben rábólintásra készen. Különféle követelések helyett ilyen jópofa dolgokat kell mondani.

A sör mellett a kormánytagok a hatalomtól is megrészegültek. Sajnos, nem számít enyhítő körülménynek, ha valaki egy cselekedetet illuminált állapotban visz véghez. Ha majd nem tartják be könnyelmű ígéreteiket, nem fogja senki felmenteni őket, amiért alkoholos vagy a hatalmi mámor hatása alatt követték el legújabb kormányprogramjukat. Sejthető, hogy a mostani ígéreteket elfelejtik, mint ahogy ez a korábbiakkal is történt. Az előző kormányprogramban megígérték, hogy az orvosok, nővérek hatalmas fizetésemelésekben részesülnek, mégpedig 2018. január elsejétől. Számukra csak a megígért nulla adó maradt a kormányprogramban, és az is 2019. január elsejétől. A pedagógusoknak beígért nagy, ötvenszázalékos fizetésemelésből 4 százalékos nettó emelés valósult meg! Ilyesmi történt a minimálbér-emeléssel és még sok-sok ígérettel. No de vigasztalásul a régiek helyett kaptunk újabbakat, és most már nem szabtak határidőt a programban foglaltak teljesítésére, ezért sejthető, hogy ezekkel úgy járunk, mint a halál a vénasszonnyal. Írásba adják, hogy holnap megvalósul valamelyik ígéretük, és másnap, amikor számonkérjük rajtuk, egyszerűen ráböknek az írásra, hogy (majd, ha fagy) nyugi, nyugi, itt az áll: holnapra minden teljesül.