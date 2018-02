Tudose bocsánatot kért

„Nyilvánosan bocsánatot kérek azoktól a közösségektől vagy kisebbségek tagjaitól, amelyeket/akiket sértett a gyűlöletkeltésként vagy erőszakra való felbujtásként is értelmezhető nyilatkozatom” – írta Mihai Tudose tegnap a Facebook-oldalán. A volt kormányfő arról biztosította a közvéleményt, hogy a párbeszéd, a közösségek egymás iránti kölcsönös tiszteletének híve, és ellenzi az intolerancia és a gyűlöletkeltés bármilyen formáját. Szavai szerint levont egy tanulságot is: jobban oda kell figyelnie nyilvános állásfoglalásaiban arra, hogy ne adjon teret olyan értelmezéseknek, amelyekkel maga sem ért egyet.

A miniszterelnöki tisztségéről két hete lemondatott politikus kedden jelentkezett meghallgatásra az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (ODT), miután az hivatalból eljárást indított ellene. Az ODT elnöke, Asztalos Csaba elbeszélgetett vele, és nyilvános bocsánatkérésre szólította fel.

Mihai Tudose január 10-én a magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatban egyebek mellett azt nyilatkozta a Realitatea hírtelevíziónak: „Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom, milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is.” Kijelentését román részről elsőként az időközben kormányfővé kinevezett Viorica Dăncilă akkori EP-képviselő bírálta, de később Liviu Dragnea SZDP-elnök is elhatárolódott tőle. Más román párt nem foglalt állást a kérdésről. Az RMDSZ tegnap kiadott közleménye azt is megjegyzi: Mihai Tudose csak késéssel és az ODT felszólítására, de az egymás iránti kölcsönös tiszteletet hangsúlyozva, nyilvánosan kért elnézést közösségünktől akasztásos mondata miatt.