Új bölcsődei csoport indul

Háromról négyre bővül a Csíki negyedi Árvácska óvoda bölcsődei csoportjainak száma: a sepsiszentgyörgyi önkormányzat jóváhagyta a bővítést, ami három új munkahelyet is jelent a Gödri Ferenc-iskolához tartozó intézményben. A bölcsődék iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, a város hármat is működtet – a volt textilgyári villa, az állomási Ady Endre-iskola és a Gödri Ferenc-iskola keretén belül –, de több magántulajdonú létesítmény is fogadja a háromévesnél kisebb gyermekeket napközi ellátásra, amíg a szülők dolgoznak. (demeter)