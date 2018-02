Tűzoltóautót kapott Kommandó

Kommandón nagy szükség volt egy állandó készenlétben levő tűzoltóautóra, hiszen hosszú időbe telhet, míg a környező települések – Kovászna, Kézdivásárhely – tűzoltóegységei kiérnek tüzet oltani. Eddig a Kovásznáról kölcsönkapott tűzoltóautó teljesített szolgálatot Kommandón – magyarázta az adomány fontosságát a helyi önkéntes tűzoltóegység parancsnoka, Berszán Imre.

A Steyr márkájú jármű teljesen fel van újítva, az adomány új gumiabroncsokkal, újrafestve, új lámpákkal, többféle hangjelzést kiadó készülékkel, tömlőkkel, egyéb szükséges tartozékokkal felszerelve érkezett Kommandóra. Az önkormányzat a maga során a XXI. század követelményeinek megfelelő tűzoltóruhákat, speciális csizmákat, sisakokat vásárolt. A tűzoltók felszereléséhez tartozik két Honda gyártmányú, benzinmotoros vízszivattyú is – tudtuk meg a parancsnoktól.

A jármű az önkormányzat nemrég épült garázsában állomásozik, ugyanitt kapott helyet a korábban vásárolt erőgép és a Kovásznával összeköttetést biztosító kisbusz is. A tervek szerint a garázst rákapcsolják a községháza fűtésrendszerére, így a járművek a legnagyobb hidegben is könnyen működésbe hozhatók lesznek.

Kommandón legutóbb tavaly január 6-án volt komoly tűzeset, akkor a helyi iskola egy része teljesen leégett. Hasonló nagyságú tűzvésszel azóta nem szembesültek, csupán néhány kisebb, kezdődő tűz esetében kellett beavatkozniuk – számolt be Berszán Imre.