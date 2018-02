Új térfigyelő kamerák Gelencén

Következő írásunk

A berecki falunapoknak is helyet biztosító volt Sörkertet alakítják át idén tavasszal multifunkcionális térré, ahol többek között egy korszerű piac is helyet kapna. Ezzel párhuzamosan a régi vendéglőnek is visszaadnák egykori pompáját – tudtuk meg Dimény Zoltán polgármestertől.