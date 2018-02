Ez utóbbi felel majd a 2014–2020-as költségvetési ciklus uniós projektjeinek gyakorlatba ültetéséért. Más átszervezéseket is végrehajtottak: a korábbi közmeghallgatási és társadalmi párbeszédért felelős minisztérium struktúráit és tevékenységét a kormányfőtitkársághoz utalták át, de nem mindenestül: a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos tennivalókat ezentúl a munkaügyi és társadalmi igazságosság minisztériuma látja el. A Duna-delta rezervátum igazgatósága a kormányfőtitkárság hatásköre alól a környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe kerül át, az Országos Előrejelzési Bizottság a pénzügyminisztériumtól a kormányfőtitkársághoz, míg Románia digitális ütemtervének igazgatósága a kormány közvetlen alárendeltségéből a távközlési tárcához. (Agerpres)

VÂLCOV NÉLKÜLÖZHETETLEN. Államtanácsosnak nevezte ki Darius Vâlcov Olt megyei szenátort Viorica Dăncilă kormányfő. A 40 éves Vâlcov korábban Slatina polgármestere és 2014 decemberétől 2015 márciusáig pénzügyminiszter volt, de akkor vált ismertté, amikor kiderült, hogy száznál több értékes festményt és aranyrudakat rejteget a háza falában. Két korrupciós per vádlottja, ám Liviu Dragnea SZDP-elnök barátja, az SZDP kormányprogramjainak szerzője – neki köszönhetjük az adóügyi felfordulást is –, és a Grindeanu-kormány tevékenységének kiértékelését is ő végezte. A kinevezését firtató kérdésekre Dragnea azt válaszolta, hogy ritka értékes ember. (22)

TÚLLŐTTEK A CÉLON. Ezer lejjel bírságolta meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) Cristian Tudor Popescu újságírót, miután hivatalból vizsgálatot indított azért, mert a Digi24 hírtelevízió egyik műsorában a galléros páviánéhoz hasonlította Viorica Dăncilă miniszterelnök hajviseletét. Cosmin Prelipcea­nu műsorvezetőt ugyanakkora összegre bírságolták meg diszkrimináció miatt. Az ODT szerint Popescu kijelentése és Prelipceanu hozzáállása túlmutat a véleménynyilvánítás szabadságán, és a bírság nem minden: be kell mutatniuk az ODT határozatát ugyanabban a műsorban, amelyben elhangzott a sértő kijelentés. De meg is támadhatják a döntést a közigazgatási bíróságon. (Maszol)