Rendezhetik a névvitát

Minél hamarabb rendezni kell a görög–macedón névvitát – nyilatkozta Matthew Nimetz, az ENSZ különmegbízottja, aki sajtóinformációk szerint már át is adott egy Macedónia lehetséges új elnevezéseit tartalmazó listát az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

Matthew Nimetz szerdán macedón vezető politikusokkal, közöttük Gjorge Ivanov államfővel tárgyalt arról, hogyan változtathatná meg Macedónia a nevét, hogy az elfogadható legyen Görögország számára. Az ENSZ különmegbízottja korábban Athénban is tárgyalt a kérdésről.

Macedónia 1991-ben vált függetlenné Jugoszláviától, de Görögország már akkor kifogásolta, hogy a Macedón Köztársaság nevet akarja viselni. Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, hogy a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő, ezt megelőzendő tiltakoztak a névválasztás ellen. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viseli. A névvita miatt Macedónia európai uniós és NATO-integrációja is késlekedik, Görögország ugyanis addig nem hajlandó zöld jelzést adni északi szomszédja számára, amíg az nem mond le a Macedónia névről. A tavaly május óta kormányzó szociáldemokrata vezetés legfőbb céljaként tűzte ki a névvita rendezését és az ország euroatlanti integrációjának felgyorsítását.

Sajtóinformációk szerint már meg is született egy kompromisszumos megoldás. Az új elnevezés a GornaMakedonia lenne. A szókapcsolat különírva Felső-Macedóniát jelentene, de a feltételezett megállapodás szerint a nevet lefordíthatatlanná nyilvánítanák, azaz minden nyelven GornaMakedonia néven kellene hivatkozni az országra. A sajtó szerint a dokumentumot március 20-áig aláírhatják a felek.