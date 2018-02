Timmermans–Soros találkozó

Timmermans elmondta, tárgyalásaik alkalmával rendszerint ugyanaz a téma kerül elő: hogyan lehet megerősíteni Európa egységét. „Európa megosztottságának felszámolása mellett kötelezte el magát Soros György is. A megbeszéléseken előkerül a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-balkáni események mellett a nyugati országok helyzete is, és az, hogy ezek esetében milyen eredményeket szeretnénk elérni” – fogalmazott. „Ez történt ma reggel is, ahogy már sok-sok éve mindig” – tette hozzá. Timmermans elmondta, munkája és tevékenysége teljes mértékben átlátható, a Soros Györggyel tartott rendszeres találkozásai szerepelnek a mindenki számára hozzáférhető bizottsági eseménynaptárban.