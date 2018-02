Elveszítették a nagyváradi utcanévpert is

A civil szervezet ügyvezető igazgatója, Szigeti Enikő elmondta: Szatmárnémeti esetében jogerősen, Marosvásárhely és Nagyvárad esetében pedig első fokon veszítették el a kétnyelvű utcanevekért indított pereket, amivel immár nemzetközi fórumok előtt is bizonyítható, hogy Románia nem érvényesíti a ratifikált nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit. A CEMO két éve határozta el, hogy úgynevezett „stratégiai perekkel” próbálja a nemzetközi kisebbségvédelmi rendelkezések érvényesítésére „szoktatni” a romániai bíróságokat. A CEMO a 43 százalékban magyarok által lakott Marosvásárhely, a 38 százalékban magyarok által lakott Szatmárnémeti és a 24 százalékban magyarok által lakott Nagyvárad polgármesteri hivatalát perelte be a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésének elmulasztása miatt.

A 2001-ben elfogadott romániai közigazgatási törvény csak a településnevek és az intézménynevek kétnyelvű feliratozását írja elő azokon a településeken, ahol valamely nemzeti kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot. Románia 2008-ban ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, amelyben vállalta, hogy a hagyományos kisebbségi helyneveket is használja. A charta szakértői a 2012-ben készített Románia-jelentésben külön kitértek arra, hogy az utcák nevét is ki kell írni a kisebbségek nyelvén. Szigeti Enikő szerint a nemzetközi egyezmények ratifikálása nem hozott változást a helyi törvények szintjén, a kisebbségvédelmi keretegyezmény és nyelvi charta becikkelyezése semmit sem változtatott a romániai belső joggyakorlatban.

A CEMO – amely a marosvásárhelyi és a nagyváradi utcanévperben fellebbezni fog – a perek során azt tapasztalta, hogy a bíróságok a nemzetközi jogot többnyire választható lehetőségnek tekintik, és arra hivatkoznak, hogy a romániai közigazgatási törvények nem írják elő kifejezetten az utcanévtáblák kétnyelvűségét. A marosvásárhelyi kereset elutasításának indoklásában a bíró arra hivatkozott: az önkormányzat azzal eleget tesz a kétnyelvűségi követelményeknek, hogy a román nyelvű megnevezés alá magyarul kiírja az „utca” és „tér” szavakat. Az indoklás azt is megemlíti, hogy Marosvásárhelyen léteznek magyar személyiségekről elnevezett közterületek is, mint például a Bartók Béla, Arany János vagy Budai Nagy Antal utca.