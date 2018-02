Fegyelmi vizsgálat a Microsoft-ügyben

Az eset akkora felháborodást keltett, hogy tegnap többen is feljelentést tettek ügyészi mulasztások miatt. Tudorel Toader igazságügyi miniszter súlyos vezetői hanyagságról beszélt, a korrupcióellenes ügyészséget vezető Laura Codruţa Kövesi azonban úgy érzi, nincs oka lemondani. Emlékeztetett arra, hogy az ügy csak 2013-ban került hozzájuk, és rettentő bonyolult volt, hiszen tíz évvel korábbi eseményeket kellett felgöngyölíteni, de négy vádlottat – köztük egy volt minisztert – azért 2016-ban többévi letöltendő börtönre ítéltek, és a vagyonzárlatok is érvényesek, az államot ért kár tehát még behajtható. Az elévült vádakra is szolgált magyarázattal: hivatali visszaélések esetében ez tíz év, de 2014-ben még nem volt tisztázva, hogy az első (2004-ben lezajlott) vagy az utolsó (2009-ben megtörtént) kifizetésektől kell számolni. Az év folyamán azonban módosították a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvénykönyvet is, így esett, hogy a kivizsgálást folytató ügyész, Mihaiela Moraru Iorga már a feltételezett bűncselekmények elévülése után helyezte vád alá a hét minisztert; ez akkor derült ki, amikor Mihaiela Moraru Iorgát menesztették, és más ügyész vette át az iratcsomót. Kövesi ezután, 2017 júliusában értesítette az Igazságügyi Felügyeletet – véleménye szerint ez volt az egyedüli bevethető eszköze –, de megkeresésére még nincs válasz. Azt sem tudni még, hogy mi lesz, ha bebizonyosodik, hogy a korrupcióellenes hatóságtól nyáron kitett ügyész valóban szándékos időhúzással tette lehetővé, hogy a kilenc meggyanúsított volt miniszter közül hét megússza a felelősségre vonást.