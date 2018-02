Lesznek bércsökkenések (Ellentmondó számítások)

A tárcavezető szerint a piramis csúcsán levők, többek között a kifizetési ügynökségeknél, a mezőgazdasági minisztériumban vagy más tárcákban dolgozó köztisztviselők jelenleg 12 ezer lejes fizetései fognak csökkenni, a közalkalmazottak mintegy 60 százalékának fokozatosan, 2020-ig emelni kell a munkabérét. A piramis közepén nem lesznek béremelések, vagy kisebb mértékűek lesznek. Az indoklás: nem lehetnek olyan közalkalmazottak, akik többet keresnek, mint Románia elnöke. Lia Olguţa Vasilescu szerint neki magának és az államfőnek is lefaragtak 40 százalékot a fizetéséből. A miniszter nyilatkozata előtt néhány órával a bírósági jegyzők közölték, hogy japán sztrájkba léptek, mert 5 és 500 lej közötti összegekkel csökken a bérük, a tanügyi alkalmazottak pedig bizonyos pótlékok levágása miatt fenyegetőztek általános munkabeszüntetéssel. Tegnap az IT-szektor közölte, hogy a kormány adóügyi reformja mintegy 7 százalékos bércsökkentést hoz nekik, és ugyanennyit veszítenek a fogyatékkal élő alkalmazottak is. Az Alfa Kartell szakszervezeti tömörülés vezetője, Bogdan Hossu szerint a közalkalmazottak 40 százalékának csökken az idei nettó bére a tavalyihoz képest, gyakorlatilag csak a választottaké fog növekedni. Az Adevărul napilap ki is számolta, hogy sem az államfő, sem a munkaügyi miniszter bére nem csökken, épp ellenkezőleg, mintegy ezer lejjel növekszik a minimálbér január elsejei emelésének következtében. Klaus Iohannis tavaly, az egységes bértörvény elfogadása után 12 204 lejt kapott havonta, idén viszont 13 294 lejt fog kapni.