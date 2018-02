BENE IS LELÉPETT? Nem találja a rendőrség Ioan Bene üzletembert, akit Horea Uioreanu volt Kolozs megyei tanácselnök korrupciós perében jogerősen 3 év és 8 hónap szabadságvesztésre ítéltek vesztegetés miatt. Uioreanu és másik bűntársa, Vasile Pogăcean üzletember már szerdán – az ítélethirdetés napján – rácsok mögé került a szamosújvári börtönben, Bene – aki ellen 2015 decemberében szüntették meg a hatósági felügyeletet – azonban nem volt fellelhető. Ügyvédje szerint szabadságon lehet, ám azt nem tudta megmondani, hogy az országban vagy külföldön. Körözést adtak ki ellene, és ha bebizonyosodik, hogy megpróbál elszökni, európai letartóztatási parancsot kérnek. Bene Svédországban is rendelkezik egy ingatlannal, Kenyában azonban vállalkozása is van, és az afrikai ország nem kötött kiadatási egyezményt Romániával. Az utóbbi időben többen is külföldre szöktek a román igazságszolgáltatás elől, a legismertebb közülük két volt szociáldemokrata politikus, Sebastian Ghiţă és Radu Mazăre. (Mediafax)

HASONLÍTANAK. Az öthetes törvényhozási szünet után nagytakarítást tartott a két legnagyobb párt: az SZDP-ben Liviu Dragnea, az NLP-ben Ludovic Orban mozdította el a képviselőházban különböző tisztségeket betöltő párttársai közül azokat, akik bírálni merték őket. Az önálló véleményt formáló politikusok – köztük Niculae Bădălău, az SZDP ügyvezető elnöke és volt képviselőházi alelnök (aki Tudoset támogatta), Ecaterina Andronescu, aki a tanügyi bizottság elnökségét a kormányból kibillentett Liviu Pop volt tanügyminiszternek volt kénytelen átengedni, és Daniel Zamfir, a gazdasági szakbizottság volt liberális elnöke – mostantól egyszerű képviselők lesznek. (România liberă)

HATÁRIDŐ A GIGINĂ-ÜGYBEN. Május 1-jét szabta meg határidőként a legfelsőbb bíróság a Bogdan Gigină rendőr 2015-ben történt halálának ügyében indított nyomozás lezárására. Az ügyben – amelyben Gabriel Oprea volt miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult bűnvádi eljárás – az Országos Korrupcióellenes Ügyészség vizsgálódik. Gigină családja a múlt héten keresettel fordult a legfelsőbb bírósághoz, azt kifogásolva, hogy túl hosszúra nyúlik a nyomozás. Az ügyészség szerint azért, mert sok volt a tanú, és várni kellett bizonyos dokumentumok titkosságának feloldására. (Ziare.com)