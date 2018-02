Mit akar az RMDSZ? (Benkő Erika a parlamenti prioritásokról)

A sepsiszentgyörgyi képviselő elmondta, az RMDSZ-frakció úgy döntött, folytatja a „bizonyos mértékű” együttműködést a kormánykoalícióval, fontos kérdésekben pontszerűen egyeztetnek, és csak azokat a tervezeteket szavazzák meg, amelyek a magyar közösség érdekeit szolgálják.

A parlamenti munka fontos elemének tekinti a nyelvi és kisebbségi jogok bővítését, bízik benne, az elkövetkező időszakban sikerül olyan törvényeket elfogadtatniuk, melyek lehetővé teszik a magyar nyelv szélesebb körű használatát. Ebben segítségükre lehet, hogy az Európa Tanácsban a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatosan elfogadták Hoffman Rózsa jelentését, amely határozott ajánlásokat fogalmaz meg a parlamentek felé.

Az oktatás minőségének javítását célozza az a kezdeményezésük, amely kötelezővé tenné az óvodába járást középcsoporttól, de növelnék a bölcsődék normatív támogatását is, szeretnék azt is elérni, hogy a nemzeti kisebbségek iskolai osztályai alacsonyabb létszámmal működhessenek.

Az RMDSZ prioritáslistáján szerepel néhány családpolitikai intézkedés is: szorgalmazzák a családi adózás bevezetését és a nagycsaládok támogatási rendszerének kiépítését. Szeretnének rezsicsökkentést is elérni, első lépésként a szennyvíz áfájának 9 százalékra csökkentését javasolják.

A gazdaságot érintő javaslatok közül a gyengébben teljesítő megyék felzárkóztatását említette a képviselő, meglátásuk szerint olyan állami beruházásokra lenne szükség, melyek elősegítenék a nagy ipari befektetéseket egy-egy megyében, a jelenlegi fejlesztési tendenciák ugyanis a gazdag régióknak kedveznek.

Szükség lenne a kulturális intézmények támogatására vonatkozó törvény módosítására is, igazságtalannak tartják ugyanis, hogy a nagyvárosok színházait a minisztérium finanszírozza, míg a kisebb városokban, így Sepsiszentgyörgyön is, önkormányzati pénzből tartják fenn a színházakat.

Szintén az önkormányzatokat segítené az a kezdeményezés, amely sok peres ügynek is elejét vehetné, ha a Számvevőszéktől véleményezést kérhetnének egy-egy törvény értelmezéséről, de szeretnék elérni azt is, hogy a személyi jövedelemadó száz százaléka helyben maradjon, illetve a közbeszerzéseknél ne a legkisebb ár legyen a mérvadó, a minőségi mutatókat is figyelembe vehessék – sorolta terveiket Benkő Erika.

A sepsiszentgyörgyi képviselő elmondta, az említettek közül több törvénytervezet már elkészült, be kell járnia a parlamenti procedúra útját.

Az SZDP-vel folytatott együttműködés eddigi hozadékáról sokat nem mondhatott, a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyét említette pozitívumként, Dragneaék ígérete szerint ezt most, február első heteiben rendezik. Az autonómiastatútum útjáról sem sokat tudni egyelőre, várhatóan elsőként a szenátusba kerül, az RMDSZ-frakció keddi ülésén véglegesíti álláspontját ez ügyben. Benkő Erika reagált Kulcsár-Terza József azon felvetésére is, hogy utólag is aláírhatják az általa benyújtott tervezetet. Mint mondta, sem a házszabályban nem talált erre vonatkozó kitételt, sem a parlamenti szakértők nem hallottak még ilyen esetről, várja képviselőtársa felvilágosítását, hogy milyen módon csatlakozhat utólag kezdeményezéséhez.