Bejegyezték a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét

A bejegyzést néhány éven át tartó klubtalálkozók előzték meg, majd a hivatalos formába való öntés zajlott. Az alakuló ülést tavaly október 21-én tartották. Akkor négy megyére kiterjedő szervezetet terveztek háromszéki, Maros és Hargita megyei, valamint barcasági fiókkal. A bírósági bejegyzési folyamat során derült ki, hogy minden megyében hivatalosítani kellett volna az eljárást, ezért egy újabb közgyűlés úgy döntött, hogy előbb hivatalosítják az egyesületet, utólag majd kiterjesztik. Addig is lehet már csatlakozni. Az alapító tagok mellett a belépők is azonos jogokkal rendelkeznek. Az alapszabály szerint a szervezet tagja lehet minden, a sajtóban szerkesztőségben vagy szabadúszóként dolgozó újságíró, szerkesztő, fotóriporter, operatőr, vágó, tördelő- és olvasószerkesztő.

Az egyesület legfontosabb célja élő kapcsolatot teremteni a térségben működő írott és elektronikus sajtóban dolgozók között. Egyben szakmai műhely is kíván lenni, illetve a tagok szakmai érdekvédelmét is aktívan vállalja. Minden szakmai és civil szervezettel jó kapcsolatot kívánnak kiépíteni, elsősorban a már működő Magyar Újságírók Romániai Egyesületével.

Az egyesület székhelye Sepsiszentgyörgyön van, elnöke Bedő Zoltán közíró, alelnöke Galbács Pál nyugalmazott tévés szerkesztő, titkára Matekovics János Zoltán. (sz.)