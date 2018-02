Hadnagy góljával győzött a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

A Sepsi OSK kezdő csapatában kilenc, télen igazolt játékos kapott helyet, és már az első percekben látható volt a javulás védelemben és támadásban egyaránt. A szentgyörgyiek többet birtokolták a labdát, viszont a mezőnyfölény ellenére csak a 20. percben alakítottak ki veszélyes helyzetet. Filipe Oliveira szerzett labdát a temesváriak tizenhatos vonalánál, majd betört a büntetőterületen belülre, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasile Curileac. A folytatásban is a piros-fehérek akarata érvényesült, akik egy ellentámadás során újra közel álltak a gólszerzéshez. A jobb oldalon megiramodó Oliveira beadására Yasin Hamed érkezett, viszont a fiatal játékos késve csapott le a labdára, és közeli próbálkozása kapu mellé ment. A másik oldalon Victor Rîmniceanu kapusnak nem sok dolga akadt, ez pedig főként a Dalmau, Viera, Obšivač, Sato hátvédsornak köszönhető, hiszen biztonságot adtak az egész csapatnak.

A szünet után is a szentgyörgyiek kezdeményeztek, míg a temesváriak továbbra is kaput eltaláló lövés nélkül játszottak. A második félidő elején a házigazdák nyomást gyakoroltak a Béga-partiak védelmére, viszont Benjamin Kuku nem tudott sem lábbal, sem fejjel betalálni, majd Jure Obšivač passzát Ousmane Viera közelről a hálóőrbe lőtte. A 69. percben Eugen Neagoe tovább erősítette a hazaiak támadósorát, Alejandro Gorrin he­lyére Hadnagy Attila lépett.

Mint később kiderült, a csere döntőnek bizonyult, mert a 87. percben a 37 éves csatár megszerezte a három pontot érő találatot. Rîmniceanu rúgta előre a labdát, amelyet Kuku fejjel csúsztatott a védők között jól helyezkedő Hadnagy elé, a csatár pedig kapásból védhetetlenül kilőtte a hosszú sarkot (1–0). A sepsiszentgyörgyi támadónak ez volt a negyedik gólja a szezonban. A Sepsi OSK az utolsó percekben is összeszedetten védekezett, a temesváriak nem tudtak veszélyeztetni, így a piros-fehérek megérdemelten gyűjtötték be idénybeli ötödik győzelmüket, és hatodik alkalommal zártak kapott gól nélkül. A Sepsi OSK a 24. fordulóban, vasárnap 20.45 órától a Craiova vendége lesz a Ion Oblemenco Stadionban.



Neagoe és Hadnagy a mérkőzés után értékelt

Eugen Neagoe: „Nem volt könnyű mérkőzés, mert egy tapasztalt játékosokból álló csapattal találkoztunk. Ezek a játékosok két éve játszanak együtt, Temesvár kezdő tizenegyében mindössze két új játékos kapott helyet, viszont nálunk kilenc, télen érkezett labdarúgó lépett pályára. Úgy gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült, jobbak voltunk, mint az ellenfél, és ennek köszönhetően a jobb csapat gyűjtötte be a három pontot. Remélem, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődni tudunk, februárban egyértelműen jobban játszunk, mint ahogy decemberben tettük. Temesvár egy helyzetet sem dolgozott ki, esetleg a rögzített lehetőségeknél voltak veszélyesebbek.”

Hadnagy Attila: „Nagyon örülök ennek a gólnak, amellyel sikerült megszereznünk a három pontot. Az edző bármikor pályára küld, rám lehet számítani, mindig készen állok. Az idény végéig mindenképpen tudom még segíteni a csapatot, utána majd meglátjuk, hogyan tovább. Sok új játékos érkezett a télen, és azt gondolom, jó csapatunk van, egészen másképp játszunk, mint eddig. A folytatásban még inkább be fognak illeszkedni, és még jobb teljesítményre leszünk képesek. Nagyszerű szurkolóink vannak, és biztos vagyok abban, hogy ha otthon játszhattunk volna, akár ötezer ember is eljön a meccs­re. Nagy dolog számunkra, hogy még annak ellenére is ilyen sokan elkísérnek minket, hogy Ploieşti-en játszunk.”

Labdarúgó I. liga, 23. forduló: Sepsi OSK–Temesvári Poli 1–0 (0–0). Ploieşti, Ilie Oană Stadion, mintegy 250 néző. Vezette: Iulian Călin (Ştefă­neşti). Sepsi OSK: Rîmniceanu–Dalmau, Viera, Obšivač, Sato–Ghinga, Gorrin (Hadnagy, 69.), Oliveira, Fülöp, Hamed (Petre, 52.)–Kuku (Dima, 90+1.). Edző: Eugen Neagoe. Temesvár: Curileac–Străuţ, Khubutia, Melinte, Şeroni (Nea­gu, 70.)–Enescu (Doman, 72.), Artean, Bîrnoi (Velcotă, 90 + 1.), Vaşvari, Ciucur–Drăghici. Edző: Ionuţ Popa. Gólszerző: Hadnagy (87.). Sárga lap: Viera (66.), Oliveira (76.), Ghinga (88.), Rîmniceanu (90 + 5.), illetve Drăghici (50.), Bîrnoi (89.).

További eredmények: FC Viitorul–Astra Giurgiu 1–1 (gólszerzők: Chiţu 45., illetve Matei 10. – tizenegyesből), FC Voluntari–Jászvásári Politehnica 0–4 (gsz.: Bosoi 28., Sin 33., Bădic 44., Chelaru 49.), Medgyesi Gázmetán–FCSB 1–2 (gsz.: Neagu 79. – öngól, illetve Budescu 26. – tizenegyesből, Alibec 62.), FC Botoşani–Bukaresti Juventus 0–0. A Dinamo–Craiova mérkőzés tegnap este lapzárta után kezdődött, a Kolozsvári CFR–Concordia Chiajna találkozót ma 20.45-től rendezik.