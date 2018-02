Kolozsváron kapott ki a bajnok Sepsi-SIC (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga)

A hazai csapat kapta el jobban a rajtot, és a 2. perc elején már 6–2-re vezetett a Kolozsvári U. A válasz Marshall és Gödri-Părău kezéből érkezett (6–7), a folytatásban pedig felváltva vezettek az együttesek. Az első negyed hajrájában 19–19 volt az állás, s Samburska duplájával és Kress büntetőből szerzett pontjával 21–20-szal zárult a nyitószakasz. A második játékrész egy 7–0-s kolozsvári rohammal indult, s a Sepsi-SIC az első kosarát a 14. percben szerezte Marshall révén. Ezt követően is Dragan Petricević lányai céloztak pontosabban, s a 18. percben már 11 pontos volt az előnyünk (39–28). A következő percekben itt is, ott is született kosár, és 43–34-nél vonultak szünetre a csapatok.

A harmadik negyedet már jobban kezdte a szentgyörgyi alakulat, s a 25. percben csak ötpontos volt a hátránya (51–46). A zöld-fehérek karnyújtásnyira kerültek a kolozsváriaktól, ám ahelyett, hogy egyenlítettek volna, gyengébb dobóteljesítményük miatt mindig lemaradtak az egyenlítésről. A zárószakasz 58–50-es kolozsvári vezetésről indult, csapatunk pedig egész pályás védekezésre váltott, amivel többször is hibára kényszerítette ellenfelét, de a fordítás elmaradt, és a Kolozsvári U 77–68-ra megnyerte az alapszakasz utolsó rangadóját.

A házigazdák legjobbja a dupla-duplát jegyző (18 pont és 16 lepattanó) Thompson lett, a Sepsi-SIC részéről Marshall jeleskedett, aki szintén dupla-duplával (23 pont és 10 lepattanó) zárta a párharcot. A kudarc ellenére a szentgyörgyi lányok megnyerték az alapszakaszt, amelyet a Szamos-partiak az ötödik helyen zártak.

Kosárlabda, női Nemzeti Liga, 18. forduló: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 77–68 (21–20, 22–14, 15–16, 19–18). Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Mintegy 500 néző. Vezette: Bukuresti László, Marius Epure, Mihai Săndulache. Kolozsvár U: Ghizilă 6, Voica 3, Vorpahl 9, Thompson 18, Kalusić 21/3 (cserék: Taylor 8/3, Lovász, Pătruţ, Samburska 8, Maxim, Părău 4). Edző: Dragan Petricević. Sepsi-SIC: Webb 8/6, Fontaine 10, Marshall 23/3, Gödri-Părău 17/3, Neagu 2 (cserék: Kilin, Hamilton-Carter 2, Džankić, Kress 3, Kovács, Stoenescu 3/3, Huţanu). Edző: Zoran Mikes.

Az alapszakasz utolsó fordulójának további eredményei: Aradi ICIM–Marosvásárhelyi Sirius 83–53, Temesvár–Brassói Olimpia 77–80, Szatmárnémeti VSK–Alexandria 86–76, Gyulafehérvár pihent.

A tabella:

1. Sepsi-SIC 15 1 1317–979 31

2. Szatmár 11 5 1251–1171 27

3. Brassó 9 7 1138–1124 25

4. Alexandria 8 8 1190–1166 24

5. Kolozsvári U 8 8 1176–1169 24

6. Aradi ICIM 8 8 1131–1182 24

7. Temesvár 6 10 1164–1174 22

8. Gyulafehérvár 6 10 1032–1132 21

9. Marosvásárhely 1 15 1024–1326 17

Az Európa-bajnoki selejtezősorozat miatt közel három hétig pihennek a női Nemzeti Liga csapatai, majd február 22–25. között a mezőny nyolc legjobb együttese a Sepsi Arénában találkozik egymással, ahol a Román Kupa-elsőségért harcolnak.

Küzdőtéren az utánpótlás

A Sepsiszentgyörgyi ISK U18-as lány kosárlabdacsapat a Bukaresti Olimpiától elszenvedett vereség után szombaton ismét hazai környezetben kapott ki, ezúttal a Kolozsvári Napoca Baschet School csapatától. A korosztályos bajnokság elődöntős szakaszában érdekelt együttes a hetedik fordulóbeli meccsén végig futott az eredmény után, s négy elvesztett negyedet követően 42–69 (14–23, 13–16, 10–12, 5–18) arányban maradt alul a kincses városbeliekkel szemben. Csapatunk már ötpercnyi játék után 9 pontos hátrányban volt (6–15), a különbség pedig megmaradt az első negyed végéig (14–23). A soron következő két negyed hiába volt szorosabb, a kolozsvári lányoknak mégis sikerült növelniük előnyüket (37–51). Az utolsó negyedre teljesen elfáradtak lányaink, a Napoca Baschet pedig 27 pontos különbséggel megérdemelten nyerte meg az összecsapást (42–69). Csapatunk: Czimbalmos 7/3, Kovács 4, Taranek 6, Kanyó, Ráduly 2, Csíki, Damokos, Jankó 8/3, Márk, Bitai 15 (edző: Nemes Áron).