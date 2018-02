Tizedik és tizenötödik hely (Asztalitenisz)

Kerekes Barnabás edző elsősorban a Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka alkotott csapattól várta a jó szereplést, ám végül a felső-háromszéki lányok a tizedik helyen zárták a viadalt. A hetedikként kiemelt együttes 4–1-es vereséggel indított a Konstancai Sportlíceum II.-vel szemben, majd 4–0-ra megverte a Craiovai ISK csapatát, és 4–0-ra kapott ki az Aradtól. Ezt követően a 9–16. helyekért küzdhettek tovább, ahol 4–2-re nyertek Slatinával és 4–0-ra Craiovával szemben. A két sikernek köszönhetően a 9–12. pozíció valamelyikéért folytathatták a harcot, s miután 4–2-re legyőzték Marosludast és 4–0-ra kikaptak Giurgiutól, a 10. helyen végeztek. A Ionuţ Chelmuş, Canea-Kocsis András és Marian Burnichi össze­tételű fiúcsapat sikeresen abszolválta a selejtezőt, majd a legjobb tizenhat között három vereséggel indítottak: 4–0 a Prîstavu Câmplunggal és Székelyudvarhellyel, 4–2 a Bukaresti CSSA-val. A 9–16. helyért vívott párharcokban 4–1-re kaptak ki a sepsiszentgyörgyi Márton Ádámot is a soraiban tudó Kolozsvári Politechnikától, majd 4–1-re diadalmaskodtak a Konstancai Sportlíceummal szemben. A 13–16 között két újabb kudarc következett: most 4–1-re veszítettek a Zilah és 4–2-re a Konstancai Farul ellen, s végül a 15. helyen fejezték be az országos bajnokságot.