Ellenőrzés bértárgyalások után

Mint arról korábban beszámoltunk, az intézkedést az adótörvénykönyv módosulásai tették szükségessé, év elejétől ugyanis teljes egészében a munkavállalót terhelik a társadalombiztosítási járulékok, így változnak a munkaszerződések is. A bértárgyalásokra vonatkozó előírásokat a 2017/82-es sürgősségi kormányrendelet szabályozza, ezek folyamatáról pedig a megyei munkafelügyelőséget is értesíteni kell (bár ez nem jogszabályi követelmény). A háromszéki munkafelügyelőség összesítőjében ismertette: január végéig a térségünkben nyilvántartott mintegy 4700 munkáltató közül 1368 – zömük jogi személy – jelzett vissza a bértárgyalásokra vonatkozó eljárásaikról. Ördög Lajos intézményvezető lapunk érdeklődésére megjegyezte, a tárgyalások eredményezte változásokat egy országos adatbázisba kell feltölteniük a munkáltatóknak, ennek határidejét pedig március 31-ig kitolták. Elmondta azt is, valahányszor kollégái ellenőrzéseket tartanak, az új rendelkezések végrehajtását is számonkérik majd. (dvk)