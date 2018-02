Farkasok támadtak juhokra

Bardoc környékén szaporodik a farkaspopuláció, ezzel együtt nő a támadásaik száma is. Idén már két alkalommal tettek kárt a juhállományban. Január 18-áról 19-ére virradólag Szőcs Mártonnak a kovácsoki Fehérpatakánál telelő juhait támadták meg a farkasok, és megöltek három állatot.

Az első esetet tíz nap múlva követte a második: Tókos P. Józsefnek a bardoci Tőkésben levő seregéből négy juh esett áldozatul. Balázsi Dénes polgármester szerint a fakasok létszámának növekedéséről számolnak be az erdőt járó emberek. „Egyre többször és több helyről jelentik, hogy farkast láttak, ami meglehetősen aggasztja a gazdákat. Mi a kárt szenvedetteknek abban tudunk segíteni, hogy helyszíneléshez kihívjuk az illetékeseket, és összeállítjuk a kártérítéshez szükséges dokumentációt. Eddig többé-kevésbé kifizették a kárpótlást, így abban bízom, most sem lesz másképp” – mondotta.

Értesüléseink szerint a szokatlanul meleg időjárás miatt nem mindegyik medve alussza téli álmát, így a gazdáknak akár azok támadására is fel kell készülniük. (hecser)