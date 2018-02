Teret hódítanak a székelyföldi, erdélyi és magyar fajták (Kisállat-kiállítás)

A vendéglátó egyesületen kívül a kézdivásárhelyi Columba, a székelyudvarhelyi Budvár és a csíkszeredai Hobby egyesület tenyésztői hozták el legszebb állataikat a kiállításra.

Bartha Balázs, a szervező egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, a székelyföldi kiállításon sok újdonságot láthattak az érdeklődők, Felső-Háromszékről, Hargita megyéből sok olyan állatot hoztak a tenyésztők, amelyek korábban nem voltak láthatóak a sepsiszentgyörgyi kiállításokon. A tyúkok között például új vendég volt a fekete és sárga Plymouth (a háromszéki egyesület tagjai csak a sávozottat tenyésztik), a fekete és fogolyszínű Brahma – tudtuk meg.

Gyarapodik az Erdélyhez, Székelyföldhöz kapcsolódó fajták száma is. A nyulak között szép számban voltak székely nyulak – tavaly négy-öt egyedet állítottak ki, idén közel negyvenet, a tyúkok között a már ismert erdélyi csupasznyakú mellett a törpe változat is megjelent. A magyar galambfajták is terjednek Háromszéken, megjelent a nagy testű magyar autoszex tyúkgalamb – számolt be Bartha Balázs. (Az autoszex arra utal, hogy rögtön látni a fiókák nemét, amint kibújnak a tojásból, a tyúkgalamb azt jelenti, hogy nagysága eléri, sőt, meghaladja a csirkéét, és a testformája is hasonlít a tyúkéhoz – szerk megj.)

Első alkalommal Kézdivásárhelyen szerveztek Székelyföld-szintű szárnyas-, galamb- és kisállat-kiállítást. Nehéz elmenni országos kiállításokra, ezért gondolták, hogy összehívják a négy székelyföldi város – Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Szé­kelyudvarhely és Kézdivásárhely – tenyésztőit egy nagyobb, közös kiállításra – tudtuk meg Domokos Józseftől, a Columba egyesület elnökétől. Nyúl szempontjából országos szinten a legjobbak között számontartottak a székelyföldiek, tyúkokból nagyobb a hagyomány a Prahova völgyé­ben, de galambok szempontjából is egyre erősebb Székelyföld, külföldön is elismertek az itteni tenyésztők és állományuk – mondta el Domokos.