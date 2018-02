Közelebb az emberekhez (Új székhelyen a kovásznai MPP)

Fülöp Csaba, a kovásznai MPP elnöke elmondta: a közeljövőben fő feladatuknak tekintik, hogy segítsenek a magyar állampolgársággal rendelkezőknek az április 8-án esedékes magyarországi parlamenti választásokra való regisztrációban. Fontos, hogy minél többen részt vegyenek az anyaországi választásokon – hangsúlyozta az elnök.

Nemcsak az MPP-tagokat várják, bárkinek segítenek a regisztrációban, a környező településekről is fogadják az érdeklődőket. Azoknak is segítenek a szükséges módosításoknál, akik már regisztráltak, de időközben változtak az adataik – tette hozzá. Mivel az Orbán Balázs Akadémia Egyesületen keresztül most kapcsolódtak a regisztrációs ügyintézéshez, egyelőre nincsen adattáruk a magyar állampolgársággal is rendelkezőkről, de a tervek szerint terepen is fel fogják keresni a potenciális szavazókat – hangoztatta dr. Fülöp.

Az irodában az MPP várositanács-tagjait (Fülöp doktor és Szabó Levente tanár – szerk. megj.) is kereshetik a városlakók, a város érdekében megfogalmazott észrevételeiket is fogadják – jelezte Szabó Levente.

Kovásznán 130 belépési nyilatkozattal rendelkező tagot tartanak számon, de nincsenek adataik arról, hogy Orbaiszéken hány tagja van az MPP-nek. A szervezet eredményei azonban ismertek: Kovásznán, Kommandón és Barátoson van helyitanács-tagjuk, Zabolán polgármestere van az MPP-nek Fejér Levente személyében. Zágonban, illetve Nagyborosnyón nincs működő szervezetük – fogalmazta meg a sajtótájékoztatón Ferencz Botond elnökségi tag.

Az MPP kovásznai szervezete idén is megszervezi hagyományos farsangi bálját. Az eseményre február 10-én a pákéi kultúrotthonban kerül sor. Pártállástól függetlenül bárki részt vehet a mulatságon, de előzetes bejelentkezés szükséges (telefon: 0726 187 753), mivel a helyek száma korlátozott, a teremben 130-an férnek el kényelmesen – tájékoztatott Ferencz. A bálon a jelmez nem kötelező, de ajánlott. A tombola fődíja egy malac, díjazzák a legjobb jelmezeket, bálkirályt és -királynőt választanak. Nem marad el a bábuégetés sem, mivel a rendezvény célja a hagyományos farsangi szokások megőrzése – részletezte Ferencz.