Embereken kísérleteznek

Az idő tájt a cél az volt, hogy minél rövidebb ideig bírják. Most az ellenkezőjét kell bizonyítani. Régebben még az ilyen tudományos kutatásokhoz állatokat használtak, de időközben rájöttek, hogy erre sokkal alkalmasabbak az emberek. Egy állat, ha rosszul is érzi magát, nem tudja megmondani, míg az ember háziorvosánál felsorolja a magán észlelt tüneteket, és elmondja, hogy elolvasta az interneten, milyen betegségben szenved. Sőt, még azt is megparancsolja, milyen gyógyszert írjon fel neki. A disznót gazdájának kell elvinnie állatorvoshoz, és helyette elmesélni, hogy étvágytalan, nem kondor a farka, hanem csak egyenesen lóg. A kutya sem tudja elugatni, hogy azért lelki beteg, mert nem viszik eleget sétálni, vagy megunta a műcsontrágást. A macska képtelen elnyávogni, hogy azért étvágytalan, mert szerelmi bánata van, esetleg nem tetszik neki a macskakaja, benn tartják a házban, és nem engedik egeret fogni. Vagy a tehén miként tudná elbőgni bánatát, hogy migrén gyötri, mert elvették a borját, és azért tejel rosszul?

Ha füstöt engednek a kísérleti nyulakra, képtelenek elmakogni, hogy nem kapnak levegőt. Egyszóval macerás dolgozni kutyákkal, majmokkal, fehér egerekkel stb., amelyeket régebb használtak kutatási célokra. Ezért sokkal célravezetőbb, ha direkt embereken végeznek különféle kísérleteket, mert ők élőszóban tudnak beszámolni a rajtuk végzett tesztelések hatásáról. A gyártók mindenképpen azt akarják bebizonyítani, hogy az autók káros füstje ártalmatlan az emberi szervezetre. Ennek érdekében először meghamisították az autók által kibocsátott gázanalízisek eredményeit, de aztán más szakemberek rájöttek a turpisságra. Most már csak azt akarják bizonyítani, hogy jelenleg a futószalagról legördülő autók ártalmatlan gázokat eregetnek, nem mint a régebben gyártottak. A régi autókat eladják nekünk, mert mi, az új és egyre újabb kormányok uralgása alatt edződöttek sokkal több mindent kibírunk, mint a finnyás nyugatiak. Az unió nem tiltja, hogy Romániába mindenféle régi roncsautó-matuzsálemet behozzanak, de most jól megbüntetnek a légszennyezés miatt, mégpedig leginkább a szállópor-koncentrációért, amiért a forgalom növekedése, a poros és rossz utak vétkesek. Sepsiszentgyörgy is szép eredményeket érhet el ilyen téren, mert hála a forgalom észszerűsítésének, ha például valaki a prefektúrától (a Mihai Viteazul-szobortól) autóval megy a park feletti elmegyógyászatig (menjen gyalog!), akkor azért, hogy visszajusson kiindulási pontjához, végigautókázik a városközponton, és kétszáz méter helyett legalább két kilométert füstölög.

Az autógyárak azt állítják: egyre javítják az általuk gyártott autók károsanyag-kibocsátási mutatóját. Kezdetben majmokon kísérleteztek, amelyeket légmentes üvegkalitkába zártak, és rájuk engedték az autók füstjét. Ezalatt rajzfilmeket mutattak nekik, hogy eltereljék figyelmüket a zárkában terjengő bűzről. Ezzel azt akarták bizonyítani, hogy nem igaz az állítás, miszerint a dízelolaj füstje rákot okozna. És valóban a teszt végén be tudták bizonyítani, hogy az üvegkalitkából egyetlen majom sem távozott rákos daganattal, amelyik nem azzal ment be!

Aztán úgy látszik, nem tudtak szót érteni a majmokkal, ezért embereket vontak be a tesztelésekbe. Nálunk is találhatnának önkénteseket pénzért (munkanélküliek, nyugdíjasok), akiket kiállítanának naponta egy-egy órára a forgalmasabb utcák mellé, aztán majd lemérnék rajtuk a levegőben szálló por és gázok „jótékony” hatását. A legújabb kutatási eredményekkel felvértezve egyik, az autógyártás érdekében lobbizó képviselő azt mondta, hogy most már a forradalmian modern dízelmotorok bizonyos esetekben – mondhatni – tisztítják a levegőt!

Ezek után már nem is fogok szellőztetni, hanem légtisztítás céljából a garázsból egy csövön bevezetem a lakásba az autó kipufogócsövéből kiáramló gázt – jobban mondva tisztított levegőt –, és öt perc alatt az egész házban egészséges, tiszta, friss ájer lesz.

És nem hűl ki a ház, sőt, ellenkezőleg, melegszik a levegő!