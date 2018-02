Az idei és jövőbeni tervek között említette, hogy 2020-ig a katasztrófavédelmet bárhol felállítható menekülttábor kialakítására alkalmas speciális konténerekkel szerelik fel. Egy-egy ilyen táborban kétszáz menekült ellátását lehet megszervezni akár heteken keresztül. Ezeket természeti katasztrófák, tömeges kilakoltatások esetén is fel lehet majd használni, de a bevándorlók elhelyezésére és étkeztetésére is alkalmasak lehetnek, ha a migrációs jelenség tömegessé válik. A mobil konténertáborok jelentős részét a Bánságban (Temes és Krassó-Szörény megyében) helyezik el, ahol a Szerbia felől érkező bevándorlók lépnek be az országba, a másik kiemelt kockázati térség Dobrudzsa (Konstanca és Tulcea megye). Radu szerint jelenleg a migrációs kockázat mérsékelt, de nem elhanyagolható annak veszélye, hogy a jövőben Romániában is tömegessé válik. (Adevărul)

ILLIK A CSAPATBA. A harmadik Dragnea-kormánynak nem csak a miniszterei, hanem az államtitkárai is kifogásolhatók: például Ioan Ştefan Groza oktatási államtitkár 2015-ben táncosnőket vitt egy EU-s pénzből szervezett rendezvényre, egy, a felsőoktatásban frissen végzett fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedéséről szóló konferenciára, amelyet az Ágazati Operatív Programból származó támogatásból tartottak meg egy predeáli szállodában. Legalábbis ezt állítja róla Adrian Oros, az NLP alelnöke, a kolozsvári agrártudományi egyetem rektorhelyettese, aki most is és korábban is – amikor Groza felsőoktatásért felelős igazgató volt a minisztériumban – kérte a tisztségviselő leváltását. (Mediafax)

NAGYVÁROSNYI SEGÉLYEZETT. Országszinten 220 ezernél több felnőtt kap szociális segélyt, többségüknek ez az egyetlen jövedelmük, no meg – a fiatalabbaknak – a gyermekpénz. Szociális segélyként tavaly decemberben 13 millió eurót fizettek ki az államkincstárból; a legtöbbet, 68 millió lejt Dolj megyébe utaltak át, ahol közel 14 ezren élnek kizárólag állami támogatásból. A segélyezettek megyénkénti átlaga egyébként 5500 fő. Vannak falvak, ahol a helybeliek túlnyomó része nincstelen, és 40, 50 éves korukig soha nem is dolgoztak sehol. A népszaporulat azonban pozitív, több gyermek születik, mint ahányan meghalnak. (Digi24)

KELL A MUNKAERŐ. 300 ezer személyt alkalmaztak tavaly az országos munkaerő-foglalkoztatási ügynökség közvetítésével. A legtöbb újraalkalmazott személy a kritikusnak számító, 45 év fölötti korosztály tagjai közül került ki, jellemzően középiskolai végzettséggel rendelkező, városon élő férfi. A legtöbb munkanélkülit Bukarestben, illetve Temes, Suceava, Neamţ és Hunyad megyében alkalmazták. Tavaly decemberben országos szinten 4,02 százalékos volt a munkanélküliségi arány, ami abszolút számokban 351 105 személyt jelent. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok szerint a városon élő munkanélküliek száma 101 522-re, a vidéken élőké 249 583-ra tehető. A nyilvántartásba vett munkanélküliek 79,68 százaléka iskolázatlan vagy elemit, nyolc osztályt, illetve szakiskolát végzett, 15,63 százalékuk érettségizett, 4,70 százalékuknak pedig egyetemi végzettsége van. (Marosvásárhelyi rádió)