Magyarok Macedóniában

Az államtitkár úgy fogalmazott: a szervezet 15 évvel ezelőtt magára vállalta, hogy a területen élő magyarságot képviseli, és a mai napig kulcsszerepet játszik a magyar kultúra ápolásában, a magyar tudományos eredmények terjesztésében, valamint a macedón–magyar baráti kapcsolatok erősítésében. Az államtitkár felidézte: a macedóniai Krusevo város 1956 őszén 550 magyar menekültet fogadott be, akik hazájukat elhagyni kényszerülve befogadó közösségre, szabadságra és hazára leltek itt, amiért Magyarország hálával tartozik. Potápi Árpád János hangsúlyozta: Magyarországon fontosnak tartják azt, hogy valamennyi honfitársuk, bármilyen messze is sodródott Magyarországtól, magyarságát meg tudja őrizni, gyermekei részére pedig tovább tudja adni. Ezért kiemelten fontos a macedóniai Teleház működése is, amelyhez a magyar kormány igyekszik évről évre biztosítani az anyagi hátteret.

A szkopjei ünnepség előtt az államtitkár Krusevóba látogatott, ahol a város polgármesterével koszorút helyezett el a helyi 1956-os emléktáblánál, majd látogatást tett a prilepi első világháborús német–francia–magyar katonai temetőben, ahol megkoszorúzta a magyar emlékhelyet.