TORJA. A polgármesteri hivatal dísztermében február 7-én, szerdán 18 órától Ambrus Ágnes magyartanár, ny. egyetemi adjunktus bemutatja lapunk munkatársa, Iochom István Hadifogolyélet Nyugaton és a Szovjetunióban című könyvét.

SEPSISZENTGYÖRGY. Demeter Zsuzsa kolozsvári irodalomkritikus Szandra May a hóhullásban. Kinde Annamária költészete című könyvének bemutatójára kerül sor február 7-én, szerdán 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A szerző beszélgetőtársa Csinta Samu szakíró, újságíró; házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától Katonák. Egy történet a Ferentari kerületből (román dráma); 16.30-tól Proud Mary (amerikai akcióthriller) román felirattal; 18.15-től A világ összes pénze (amerikai krimi) magyar szinkronnal; 18.30-tól 120 dobbanás percenként (francia dráma) román felirattal, 20.45-től 12 katona (amerikai akció) román felirattal; 21 órától A világ összes pénze (amerikai krimi) román felirattal.



Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház A halhatatlanságra vágyó királyfi című, magyar népmeséből készült bábjátékot a bábszínház stúdiótermében ma, szerdán és pénteken 18 órától szabadelőadáson játssza. Jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as telefonszámra várják (Csüdöm Eszter). A helyek száma korlátozott. Jegyet váltani az előadás előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.



XVI. Szellemiség Napok

Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban február 11-éig zajlik a XVI. Szellemiség Napok programja, naponta 18 órától: ma – A halhatatlanság fogalmának múltja, jelene és jövője; szerdán – A végtelen bölcsesség. Az előadásokat meditációs gyakorlat és filmvetítés kíséri. A belépés ingyenes.



Tortoma Önképzőkör

Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától bemutatják Az identitás megőrzése a szórványban – Fogaras (2017, 25 perc) című, Ducki Witek által rendezett dokumentumfilmet. A vetítést beszélgetés követi a film szereplőivel. Meghívottak: Bokor Csongor (Barót) és Hollanda Tímea (Brassó), a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai, valamint mentoruk, Török István lelkész-esperes (Olthévíz). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Ezüst Akadémia

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében ma 17 órától dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke Örmény hit és kultúra a Kárpát-medencében címmel tart előadást.



Ügyintézés díjmentesen

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az elkövetkező hetekben minden vidéki településen fogadják az érdeklődőket. Segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében; a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében; a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében; az útlevél igénylésében; a regisztrációval, illetve az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. Regisztráció esetén vigye magával a honosítási iratait és a román személyi igazolványát. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes. A kiszállási program: MA 14.30–16 óráig a mikóújfalusi kultúr­otthonban; 16.30–18 óráig Málnás Polgármesteri Hivatalában; 18.30–20 óráig a málnásfürdői iskolában; 14.30–16 óráig a gelencei kultúrotthon emeleti termében; 16.30–18 óráig a gelencei Jancsó Benedek Általános Iskolában; 18.30–20 óráig a haralyi kultúrotthonban. SZERDÁN 14.30–16 óráig a nagyajtai iskolában; 16.30–18 óráig a középajtai általános iskolában; 14.30–16 óráig a torjai Jókai Mór-iskolában; 16.30–18 óráig a torjai 3-as számú iskolában; 18.30–20 óráig a futásfalvi Reményik Sándor-iskolában.



Felfüggesztik a beteglátogatást

Tekintettel az akut vírusos légúti fertőzések számának megemelkedésére, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház meghatározatlan ideig felfüggeszti a beteglátogatást február 7-étől az újszülöttosztályon és február 9-étől az intenzív terápián.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

IVÓVÍZ. A sepsiszentgyörgyi szemerjai pumpaállomásnál történő elzárócsap- és vízóracsere miatt ma 9–17 óráig a Közüzemek szünetelteti az ivóvíz-szolgáltatást a Hőközpont sétányon, a Rövid sétányon, a Benedek Elek utcai 7/A, a Domb utcai 9, 10, 11/A, 11/B, 25, 26 és 27-es, az Andrei Şaguna utcai 8-as, a Stadion utcai 5, 18, 19, 22/A és 22/B és a Vasile Goldiş utcai 8,13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24/40 és 24/66-os tömbházban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Uzonban 8–16 óráig ma és szerdán a 4-es, csütörtökön és pénteken az 1-es (központ) transzformátorállo­más körzetében; Vargyason ma 9–16 óráig; Kisbaconban és Középajtán szerdán 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás. Sepsiszentgyörgyön ma 11–12-ig és 14–14.30-ig az 51-es transzformátorállomás körzetében (a megyei kórház környéke) rövid árammegszakítások lesznek.

A NÉP ÜGYVÉDJE. Február 7-én 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje. Cătălina Dinu brassói területi ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

NYÍLT NAPOK. A sepsiszentgyörgyi Pinocchio Napközi Otthonban nyílt napra várják a gyerekeket és szüleiket ma és szerdán 9.30–11 óráig.

ÓVODANYITOGATÓ. A sepsiszentgyörgyi Csipike Napközi Otthon (Sepsiszentgyörgy, Kriza János utca 1. szám, telefon: 0267 312 271) február 8-án, csütörtökön 9.30–12 óráig szeretettel várja a kiscsoportba jelentkező gyermekeket szüleikkel együtt egy jó hangulatú közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyház­község könyvtártermé­be. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyo­más-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám).

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában február 7-én, szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.