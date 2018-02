Először nyert az Eagles (Amerikai futball )

Az első percekben egy-egy me­zőnygólt szereztek a csapatok, majd az Eagles-irányító, Nick Foles adott egy 34 yardos touchdownpasszt Alshon Jefferynek. A második negyedben Jeffrey újabb remek elkapását követően Blount futott 21 yardos touchdownt. A Patriots megint jól kezdte támadását, de ismét mezőnygólt rúgott. Az első labdaszerzést a New England védelme hajtotta végre, majd James White futásával szépített. A félidő vége előtt újra villant a Philadelphia: egy trükkös játékkal az irányító Foles kapott végül passzt (22–12).

A nagyszünet után Rob Gronkowski touchdownjával kezdett a Patriots. A Philadelphiának újra volt válasza, Foles újabb mértani passzát Corey Clement húzta be. A Patriots tapadt a riválisra: Brady Chris Hogannek adott 26 yardos touchdownpasszt. A negyedik negyedben Brady az end zone-ban újra Gronkowskit találta meg, az Eagles Zach Ertz révén szerzett 6 pontot. A Minnea­polisban rendezett mérkőzésen a támadók domináltak mindkét oldalon, és a Philadelphia Eagles 41–33-ra legyőzte a címvédő New England Patriots együttesét.