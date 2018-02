Tarol A Viszkis

A Vándormozi és a Taylor Projects olyan településeken is bemutatta a filmet, ahol nincs filmszínház. Az eredeti terv szerint Ambrus Attila csíkszeredai származása okán a filmet csak Erdélybe vitték volna el, a rendkívüli érdeklődés miatt azonban számos bemutatót tartottak a Kárpátokon túl is, Románia északkeleti részétől a déli megyékig számos városban láthatták a nézők. A film így eljutott például Suceava, Galac, Medgidia, Karánsebes közönségéhez is.