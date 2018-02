Cserkészbál San Franciscóban

A rendezvényen részt vett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki köszöntőjében kiemelte: a cserkészség életforma és elköteleződés, olyan jellemformáló erő, amellyel a közösség tagjai a nemzeti kultúrát, hagyományt és identitást gyermekkortól őrzik. Hozzátette, a cserkészek őrző-védő tevékenysége az anyaországtól több ezer kilométerre élő magyarság fennmaradásának biztosítéka. A cserkészcsoportok mellett fontos kiemelni a Magyar Katolikus Misszió és a San Francisco környéki magyar iskola tevékenységét is, amelynek tagjai nagyban hozzájárulnak a magyar kultúra virágzásához az Egyesült Államok nyugati partján – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár. Szólt arról is, hogy a kormány az elmúlt nyolc évben olyan nemzetpolitikai stratégiát épített fel, amely határokon átívelve összefogja a magyar közösségeket, kiemelt figyelmet fordítva a Kárpát-medencén kívül élőkre is.