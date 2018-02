Szakszerűen kell kezelni a műtrágyát

Komoly kockázatot jelent a műtrágya szállítása, tárolása és kezelése. A nem megfelelő bánásmód katasztrofális következményekkel, beláthatatlan anyagi károkkal, emberi veszteséggel járhat. A balesetek, károk, veszteségek megelőzése érdekében a marosvásárhelyi Azomureș műtrágyagyár a műtrágya biztonságos szállítására vonatkozó útmutatót adott ki közösen a Sürgősségi Esetek Ügyosztályával. Az útmutatót a műtrágyát mozgató közúti és vasúti szállítóeszközök vezetőinek szánták, hogy sürgősségi esetben helyesen háríthassák el a veszélyt. Több nyelvre is lefordították (magyarra, németre, lengyelre, csehre, szlovákra és angolra), figyelembe véve, hogy a gyár több országba exportálja termékeit. A járművezetők mellett, akik a szállítmány gyári átvételekor kapják kézhez, a forgalmazók, gazdák is kapnak útmutatót.



Többek között figyelmeztetnek, hogy az esetleg kigyulladt műtrágyát nem szabad poroltóval oltani. Nagy a veszély, ha műtrágyát szállító jármű balesetezik, és a szállítmány üzemanyaggal vegyül. Egy szikra is elég, hogy bekövetkezzen a robbanás, amelynek igen komoly következményei lehetnek.

A január 23-án kiadott útmutató fontosságát a közelmúltban bekövetkezett több esemény is megerősíti. Októberben a Prahova megyei Breaza állomáson ammónium-nitrátot szállító tehervonat gyúlt ki, csak a vasutasok és a tűzoltók hathatós közbelépése következtében nem következett be robbanás, amely az egész környéket letarolhatta volna. Novemberben Buzău megyében egy bolgár teherautó borult fel. Több mint negyventonnányi műtrágyát szállított, a baleset során a nyerges vontatóból gázolaj folyt ki, de a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően itt sem történt robbanás.

Egy évtizeddel ezelőtt ugyancsak Buzău megyében balesetezett egy műtrágyát szállító teherautó, akkor viszont bekövetkezett a tragédia. A tűzoltás közben felrobbant a jármű szállítmánya, hét tűzoltó, két újságíró, három helybeli vesztette életét. A robbanás húsz méter átmérőjű, hat méter mély krátert hagyott maga után.

A most megjelent, hiánypótló útmu­tató szerint a szállítóeszköz tiszta, száraz kell hogy legyen, a rakfelületen nem lehetnek olyan tárgyak, alkotóelemek, amelyek a műtrágya göngyöleganyagának kiszakadását okozhatják. Tilos a nitráttartalmú műtrágyát együtt szállítani savakkal, tűzveszélyes anyagokkal. A járműben és közelében tilos a dohányzás, nyílt láng használata, a szállítmányt nem érheti 170 Celsius-fok feletti hőhatás. Tűz esetén tilos vegyi oltókészülékeket – hab- vagy poroltó – használni.