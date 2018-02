Eredmények az ötödik évben (Vidékfejlesztés )

A vidékfejlesztési terv hét évre, a 2014 és 2020 közötti időszakra szól. A terv első évében nem jelent meg kiírás, az első intézkedésekre 2015 tavaszától lehetett pályázni: összesen közel harminc területen, de ebben benne vannak az Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségre (APIA) átruházott és az ügynökség által, de az uniós vidékfejlesztési alapból fizetendő támogatások is. A kimutatásból kitűnik, hogy ameddig egyes intézkedések keretében nagy volt a versengés, addig más intézkedésekre nagyon kevés pályázat érkezett, sőt, néhány esetben el sem fogyott a pályázható keretösszeg, ide sorolható a kisgazdaságok sémája (országos szinten mindössze 15 pályázatot tettek le), a termelői csoportok támogatása (összesen 10 pályázat), s a mezőgazdasági termékek feldolgozására szánt keret sem fogyott el minden évben. A legnagyobb versengés a közvetlenül a mezőgazdaság fejlesztését célzó (4.1, 6.1 és 6.3) és a vidéki szolgáltatások létesítését, illetve fejlesztését szolgáló intézkedéseknél (6.2 és 6.4) volt.

De lássunk néhány konkrét adatot. A 4.1-es, Gazdaságok korszerűsítése című intézkedésnél eddig 3498 pályázatot tettek le, ebből a szakemberek megfelelőnek minősítettek és az elért pontok szerinti rangsorolásnál kifizethetőnek találtak 1425-öt 630 millió értékben, 1254 pályázóval kötötték meg eddig a szerződést 470 millió euró értékben. A kifizetések értéke itt 251 millió euró. A 6.1-es, fiatal gazdák megtelepedésének támogatásánál országos szinten 13 259 pályázatot nyújtottak be, ebből kifizethető 9833 pályázat 400,4 millió euró értékben. Az ügynökség 9736 fiatallal kötött szerződést 399,7 millió euró értékben, ebből kifizettek eddig 304 millió eurót. A kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál 10 705 pályázatot tettek le országszinten, ebből 5777 került a kifizethetők listájára 86,5 millió értékben. 4137 pályázóval kötöttek eddig szerződést 62 millió euró összértékben. Ebből az összegből eddig 45 millió eurót kifizettek a pályázóknak. A 6.2-es, Támogatás a vidéki szolgáltatások létrejöttére kiírásnál 6127 pályázatot tettek le, ebből, mivel a pénzkeret elfogyott, csak 1888 pályázat minősült kifizethetőnek 111 millió euró értékben. 1883 pályázóval kötöttek szerződést 108 millió euró értékben, és eddig 75,8 millió eurót fizetett ki az ügynökség. A 6.4-es, Beruházások a vidéki szolgáltatások fejlesztésénél intézkedésre 2530 pályázatot nyújtottak be 426 millió euró értékben, viszont csak 965 került fel a kifizethetők listájára 159 millió euró értékben. Eddig 674 pályázóval kötött az ügynökség szerződést 112 millió euró értékben, 21,5 millió eurót fizettek ki.

Összesítésben az országos ügynökséghez eddig 43 844 pályázat érkezett 6,96 milliárd euró összértékben. A vidékfejlesztési szakemberek 23 118 pályázatot minősítettek kifizethetőnek, a szerződést eddig 20383 pályázóval kötötték meg, az értékük 2,73 milliárd euró. Az ügynökség eddig 2,73 milliárd eurót fizetett ki, ebben viszont benne van a régi vidékfejlesztési program elmaradt összege is (606 millió euró).

Idén minden valószínűség szerint a megszokott március-április időszakban indul a főbb intézkedések pályázhatósága. Lesz kiírás a megyében legkedveltebb intézkedéseknél, a 4.1, 6.1 és 6.3-asnál is. Cătălina Savin felhívja a pályázni óhajtók figyelmét, hogy már most keressenek pályázatírót, és lassan készítgessék a pályázatukat, mert az idő elég rövid, és egy sikeres pályázat megírása időigényes.