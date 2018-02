A magyar kormány kiemelten figyeli (A marosvásárhelyi római katolikus líceum újraindítása )

A felek megállapodtak arról, hogy Románia 2020-ra megteremti a Magyarországra irányuló gázexport műszaki feltételeit, 2022-től pedig lehetőség nyílik jelentős mennyi­ségű, a Fekete-tengeren kitermelt gáz Magyarországra szállítására, miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását. „Magyarország kormánya azt a döntést hozta, hogy megépítjük az észak-déli gázfolyosó még hiányzó részét, hozzájárulva ahhoz, hogy végre ne csak kelet-nyugati irányú gázszállítás legyen lehetséges Közép-Európában, hanem a nemzetbiztonság miatt rendkívül fontos észak-déli is” – magyarázta a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető beszámolója szerint egyetértés van Magyarország és Románia között abban is, hogy a térség első TGV-típusú gyorsvasúti összeköttetése Budapest és Kolozsvár között épüljön meg. Bejelentette: a magyar kormány egymilliárd forintot hagyott jóvá a Budapest–Kolozsvár közötti vasútvonalterv megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A román fél szeretné ezt a vonalat Bukarestig meghosszabbítani: ez nekünk nincs ellenünkre – jegyezte meg Szijjártó Péter.

Megállapodás van abban, hogy a magyar–román határon épült tíz kis léptékű, ideiglenes határátkelőhely közül kettő hamarosan állandó nyitvatartásúvá válik: az ehhez szükséges jogi, technikai előkészületeket a két kormány megkezdte – mondta.

Szijjártó Péter az ukrán oktatási törvényről és a kétoldalú kapcsolatokban napirenden lévő kisebbségi kérdésekről is egyeztetett Teodor Meleşcanuval. Megállapodtak abban, hogy folytatják az eddigi szoros együttműködést annak érdekében, hogy Ukrajnában a kisebbségek már létező jogait ne csorbíthassák. A kisebbségi kérdések tekintetében Szijjártó Péter megerősítette, hogy a magyar fél továbbra is a kölcsönös tiszteletre alapozva szeretné szervezni az együttműködését Romániával. Hozzátette, a magyar kormány kiemelten figyeli a marosvásárhelyi római katolikus líceum újraindításával kapcsolatos fejleményeket, és bízik abban, hogy a korábban Liviu Dragnea által adott ígéretet a román kormány betartja.