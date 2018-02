Ismét rengett

Következő írásunk

Megütött és fejszével fenyegetett meg két Máramaros megyei határrendészt két személy, akiket igazoltatni próbáltak, mikor Havasmező és Havaskő között hajtottak a terepjárójukkal. Mikor feltartóztatták őket a határrendészek, rájuk támadtak, és ütlegelni kezdték őket. Egyikükre, aki a földre esett, a sofőr fejszével támadt rá, társát pedig benzinnel öntötte le a másik, és azzal fenyegette meg, hogy felgyújtja. A bántalmazottak rendőri segítséget kértek, de mire a hatóságok odaértek, már 30 személy volt ott, többnyire olyanok, akik a határon átívelő bűncselekmények miatt ismertek. Egyikük be is verte a rendőrautó ablakát. A támadókat őrizetbe vették (de másnap elengedték), a többiek viszont továbbra is agresszíven viselkedtek, és próbálták segíteni szökésüket. Mivel nem hallgattak a rendőrök utasításaira, azok négy figyelmeztető lövést is leadtak, aminek nyomán lecsillapodtak a kedélyek. A két megtámadott rendőr egyike orvosi ellátásra szorult. (Ziare.com)