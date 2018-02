Béremelési aggályok a tanügyben

„Amilyen az ország, olyan a mi helyzetünk is” – fogalmazott megkeresésünkre Nagy Gábor, hozzáfűzve: az előző héten három napon át próbáltak kiigazodni az Olguța Vasilescu munkaügyi tárcavezető és a szociáldemokraták által eszközölt béremelésben. „Megtöltötték az Európai Uniót azzal dicsekedve, hogy a 2018-as költségvetési évet 25 százalékos béremeléssel indítják. Akik ezt Brüsszelben hallják, azok tapsolnak” – mondta a pedagógusok képviselője, aki szerint a valóság másként fest, hiszen az emelés 4 százalékosra zsugorodik, amit a hozzájárulások átruházásával magyaráz, s ezt a Nyugat nem tudja – szögezte le.

Nagy Gábor egyébként a következő, március elsejére beígért 20 százalékos béremelés tekintetében is borúlátó, hiszen – mint kifejtette – a januárban eszközölt intézkedést is jóval korábban meg kellett volna lépni. „Hitványság zajlik a Dăncilă-kormányban is” – jelentette ki, rámutatva: a kabinet első ülésén napirendre tűzték a bérpótlékokra vonatkozó jogszabályt – holott ennek mellőzését kérték –, s ezzel óriási csapást mértek a tanügyi munkavállalói körre. Példaként említette, hogy a könyvtárosok javára korábban megítélt pótlék – 10 százalék a por veszélyessége okán – a januári fizetésekben már nem jelenik meg, s ugyanez helyzet a képernyőhasználatra vonatkozó hányaddal is. Megvonták továbbá a takarítóknak megítélt, vécétakarításra vonatkozó 5–10 százalékos pótlékot is – sorolta.

Összegzésként elmondta, mindenképpen munkabeszüntetés lesz az ágazatban, nem azonnali, de pontosan és előre meghatározott ütemterv szerint, s még ebben a hónapban sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium előtt. Megjegyezte, jövő hétfőre összehívta Sepsiszentgyörgyre a szakszervezeti csoportfelelősöket, akikkel a munkabeszüntetésre vonatkozó mozgósításról is egyeztetnek.

Simion Hăncescu országos szakszervezeti elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette: problémáikról az illetékes minisztériumok képviselőivel kívánnak egyeztetni, s amennyiben legtöbb két héten belül nem kapnak meghívást tárgyalásokra, tiltakozásba kezdenek. Elmondta azt is, az esetleges általános sztrájk kirobbantásáról a szakszervezeti tagokkal is konzultálnak.