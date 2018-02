Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1989. február 7-ére, amikor szeretett keresztlányunk, ­MÁRKOSI GYÖNGYIKE eltávozott közülünk. Pihenése legyen csendes.

Bogdán keresztszülei

4303872

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ­RÉTYI JENŐRE halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4303874

Fájó szeretettel emlékezünk a 21 éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, a zajzoni RABB JÓZSEFNÉ ­KERTÉSZ ILONÁRA. Emléke legyen áldott.

Lányai: Ica és Irénke családjukkal

N.

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és akit szeretünk, azt nem feledjük el. Fájó szívvel emlékezünk 2007. február 7-ére, a sepsiszentgyörgyi id. SIMON SÁNDORRA halálának 11. évfordulóján. Örök álma felett őrködjön a szeretet.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

4303847

Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk? Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg, s élje azt át velünk, mit ő már nem érhet meg. Gyönyörű szemében e fény még csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott, semmi mást nem akart ő, csak élni még. Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik, vezetik útját, amíg csak álmodik. Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él. Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk, mondják meg azt neki, hogy sohasem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ­KOVÁCS ERZSÉBET OTÍLIÁRA (szül. JUGA) halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

4303826

Úgy mentél el, csendben és szerényen, drága jó lelked nyugodjon békében. Az évek múlnak, de te gondolatban most is velünk vagy. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, a szotyori id. JOÓ ANDRÁSRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4303879

Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk a legdrágább, szerető férjre, édesapára, nagyapára, keresztapára, testvérre, a lisznyói születésű

MÁRKOSI JÓZSEFRE halálának első évfordulóján, valamint a mindig vidám, nagyon szeretett, tehetséges lányra, testvérre, barátra, ­MÁRKOSI ­GYÖNGYIKÉRE, aki 29 éve távozott el, mély sebet hagyva szívünkben. Nyugalmuk legyen csendes, soha nem felejtjük el őket. Az Úr segítse találkozásukat az örök életben. Emlékük legyen áldott.

Szeretteik

4303837

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Kegyelettel emlékezünk az árkosi KOSZTÁNDI ­JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye,

három gyermeke,

menye, két veje,

hat unokája

és három dédunokája

4303876