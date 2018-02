Gondok a műkorcsolya-oktatás körül (Téli sportok, Kézdivásárhely)

A kézdivásárhelyi helyi tanács döntése értelmében minden egyes jégen töltött óráért a csapattól 200 lejes pályadíjat kérnek, a szülők egy része képtelen ezt az összeget kifizetni, ezért ideiglenes megoldásként közösen azt a döntést hozták, hogy a következő két hétben a heti három edzést kifizetik, ami családonként hatvan lejt jelent, de hogy ne szűnjön meg e sportág, a helyi önkormányzat és vállalkozók támogatásában bíznak. Túl kell vészelni ezt a nehéz időszakot – mondották a szülők. Arról is döntöttek, hogy az e havi tanácsülésre valamennyien elmennek, hogy jelenlétükkel is fenntartsák a Czipa Loránd néppárti önkormányzati képviselő által beterjesztett határozattervezetet, amelyben a pályadíj felére való csökkentését kéri a műkorcsolyázóknak és hokisoknak, azoknak, akik rendszeresen sportolnak.

Petra Knezevic Kolarevic korcsolyaedző, Szerbia egykori nemzeti bajnoka, aki két évig volt Belgrádban a szerb nemzeti műkorcsolya-válogatott segédedzője, közel két esztendeje foglalkozik műkorcsolya-oktatással Kézdivásárhelyen, a műjépgálya átadása után pedig kezdőcsoportot is indított azoknak, akik szeretnének megtanulni korcsolyázni és érdeklődnek a műkorcsolya, esetleg a rövidpályás gyorskorcsolya iránt. Jelenleg a szerb edző huszonhárom kislánnyal foglalkozik díjmentesen. Az is elhangzott, hogy addig nem számíthatnak a helyi tanács támogatására, amíg nincsenek hivatalosan bejegyezve, csak azután tudnak pályázni, miután a KSE egyik szakosztályaként működnek tovább.

Tegnap Bokor Tibor polgármester megkeresésünkre elmondta: megkapta a Czipa Loránd által összeállított határozattervezetet, de véleménye szerint nem tehetnek kivételt a műkorcsolyázókkal, illetve a jégkorongozókkal, mivel ez diszkriminatív lenne a többi sportolóval szemben. Azt is közölte, hogy utánanézett, és sehol sem ingyenes a műjégpálya használata. Máthé Zsolt szakosztályvezető megoldásként azt javasolta, hogy használják közösen a jégkorongozókkal a pálya felét, fele összegért, amit az edző elutasított – hangsúlyozta az elöljáró. Ezek után nem lehet tudni, hogy két hét múlva megszűnik vagy sem a műkorcsolya-oktatás Kézdivásárhelyen.