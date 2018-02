Skót és mali labdarúgót igazol a Sepsi OSK (Labdarúgás)

Két újabb játékos leigazolását jelentette be hétfőn este a román élvonalban érdekelt Sepsi OSK. A csapat közleménye szerint a skót Nick Ross és a mali, francia kettős állampolgárságú Ibrahima Tandia is csatlakozik a piros-fehérekhez.

A 180 centiméter magas, 26 éves Ross legutóbb a Dundee FC középpályása volt, viszont tavaly nyáron lejárt a szerződése a skót élvonalban érdekelt csapattal, azóta pedig szabadon igazolható. Korábban a skót huszonegy év alatti válogatott kapitánya több mint kétszáz mérkőzésen lépett pályára a skót első osztályban: hat idényben az Inverness, kettőben pedig a Dundee játékosaként szerepelt, 2015-ben pedig skót kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A 24 éves, Franciaországban született Ibrahima Tandia balszélsőként és középpályásként is bevethető, legutóbb a francia másodosztályban érdekelt Tours FC mezében futballozott. Korábban a spanyol Deportivo Alavés második számú csapatában, a francia első osztályú Caen alakulatában és a szintén francia FC Sochaux második számú együttesében szerepelt. A 171 centiméter magas mali játékos 59 mérkőzésen lépett pályára a francia másodosztályban, ezeken pedig hat gólt szerzett és 4 gólpasszt osztott ki.

„Újabb két tapasztalt légiós erősíti a Sepsi OSK keretét. Nick Ross középpályás a skót élvonalból érkezett Sepsiszentgyörgyre, és korábban olyan csapatoknál fordult meg, mint az Inverness vagy Dundee. A skót játékos öt hónapra szóló szerződést írt alá klubunkkal, egy év hosszabbítási opcióval. Ugyanakkor most már hivatalosan is bejelenthetjük, hogy leigazoltuk a huszonhárom év alatti mali válogatott Ibrahima Tandia balszélsőt is, aki legutóbb a francia Tours FC-nél futballozott. A 24 éves játékos szintén öt hónapos szerződést kötött a Sepsi OSK-val, hosszabbítási opcióval. Sok sikert kívánunk nekik” – áll a közleményben.

A Sepsi OSK hétfőn este Dumitru Stângaciu kapusedző érkezését is bejelentette közösségi oldalán. A hálóőröket eddig Emilian Dolha készítette fel, viszont ő személyes okokra hivatkozva távozott a klubtól, helyére pedig egy szintén tapasztalt szakember érkezett. „Csapatunk nem marad szakember nélkül, már megérkezett Sepsiszentgyörgyre Dumitru Stângaciu, hogy átvegye a kapusedzői posztot. Klubunk vezetősége köszöni Emilian Dolha eddigi munkáját” – olvasható a piros-fehérek Facebook-oldalán.

Mint ismert, a Sepsi OSK a tavaszi idény első mérkőzésén, a bajnokság 23. fordulójában 1–0 arányú győzelmet aratott a Temesvári Poli ellen, vasárnap 20.45-től pedig a rangsor harmadik helyén álló Craiova vendége lesz a Ion Oblemenco Stadionban.