Felkészülten fogadják a vendégeket (Téli olimpia, 2018)

Az önkéntesek innentől kezdve, amint észreveszik, hogy valaki elbizonytalanodik, azonnal ott teremnek, s nemcsak útba igazítják az embereket, hanem el is kísérik az adott helyre. Jó példa erre, hogy nemcsak elvezetik az utazókat az incshoni reptérről induló gyorsvasút állomásához, hanem a jegyének megfelelő helyre állítják, azaz oda, ahol az adott vagon meg fog állni. Az önkéntesek kedvességére jellemző, hogy akár a csomagokat is a vállukra kapják, ezzel is könnyítve az utazástól elcsigázott érkezők dolgát. Szintén pozitívum, hogy korábbi hírekkel ellentétben kielégítő a nyelvtudásuk, így igen hatékony segítséget jelentenek.

A gyorsvasutat, amely az incshoni repteret összeköti Szöullal, a havas sportoknak otthont adó Pjongcsanggal és a jeges versenyek helyszínével, Kangnunggal, 2012 júniusában kezdték építeni, és tavaly adták át. A helyenként 250 km/órás sebességgel haladó vonat kevesebb mint két óra alatt jut el a Sárga-tenger partjánál fekvő Incshonból a félsziget másik felén, a Keleti-tengernél lévő Kangnungba. A két fő helyszín közti távolságot pedig mindössze 37 perc alatt teszi meg.

Jelenleg mindkét helyszínen tiszta, napsütéses az idő, viszont dermesztő hideg fogadja az érkezőket. Éjszaka a hegyekben -19 Celsius-fok volt, de Kangnungban is -10 fok alatt maradt a hőmérséklet. Ami viszont jó hír a pénteki nyitóünnepség előtt, hogy a hét második felére enyhülést várnak a meteorológusok, azaz elképzelhető, hogy aznap még éjszaka is csak fagypontig süllyed a hőmérséklet.