A sürgősségek éve (Visszapillantó / 5.)

Augusztus

Globális túlfogyasztás. Az eddigi legkorábbi időpontra, augusztus 2-ára esett 2017-ben a túlfogyasztás napja, vagyis az emberiség alig több mint hét hónap alatt elhasználta a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Ezt követően az emberiség fogyasztása már az ökoszisztéma rovására megy. A WWF Magyarország közleménye szerint: „úgy élünk, mintha 1,7 Föld állna rendelkezésünkre”. 2016-ban ez a nap augusztus 8-án jött el, 1997-ben szeptember végére esett, 1970-ben december 23-ára.

Helikoptervásár. Amerikai harci helikopterek vásárlásáról írt alá az Egyesült Államok kormányának címzett szándéknyilatkozatot Adrian Ţuţuianu védelmi miniszter. A kormány közleménye nem részletezi, hogy az ajánlat hány helikopter beszerzésére vonatkozik, és mekkora pénzösszeget fordítanak erre.

Hercegi program. Tíz hónapos, kísérleti jellegű programot indított a Walesi Herceg Alapítvány a romániai kisgazdák és termelők támogatására. Első szakaszban öt történelmi régióban – Erdélyben, a Duna-deltában, Bukovinában, Máramarosban és Bánságban – készítenek felmérést a kistermelők között annak kiderítésére, hogy milyen termékeket állítanak elő, milyen mennyiségben és minőségben, hogyan értékesítik ezeket, és mennyi pénz marad a zsebükben. Az eredmények alapján további támogatási programokat is kidolgozhatnak.

Fogyasztunk. Az év első felében 7,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene a 2016-os azonos időszakhoz mérten – közölte az országos statisztikai intézet. A növekedés főként az üzemanyag-eladásnak köszönhető, amely 10,9 százalékkal bővült a vizsgált időszakban. A nem élelmiszerekből is 10,1 százalékkal többet adtak el, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 3,5 százalékkal nőtt. Elemzők várakozása szerint a belföldi fogyasztás az idén is a gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje lesz. A kormány 5,2 százalékos GDP-bővüléssel számol. l Az Eurostat szerint a bruttó hazai termék éves összevetésben 5,7 százalékkal nőtt az első és a második negyedévben egyaránt.

Csökkenő beruházások. 2017 első fél évében 13,32 százalékkal 1,841 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások Romániában a 2016. évi azonos időszakhoz képest – közölte a Román Nemzeti Bank.

Negyedszázados kisbolt. A kisállat-kereskedelemmel, illetve illatszerek, vegyi anyagok, helyi termékek forgalmazásával foglalkozó Korall Kft. bejegyzésének 25. évfordulóját ünnepelte. Demeter Mária tulajdonos szerint forgalmazott termékeikkel, szolgáltatásaikkal vásárlóik valós igényeit és szükségleteit elégítették ki, a személyességet tartva szem előtt.

Fiatal vállalkozók. A sepsiszentgyörgyi Junior Business Club egyesület nyolcadik alkalommal szervezte meg gazdasági műhelytáborát Fejtsd meg a mottód címmel.

Rekordtermés. „Történelmi” mezőgazdasági termést jelentett be Liviu Dragnea SZDP-elnök: a búza, rozs és tritikálé tízmillió tonna, ami még nem fordult elő Romániában, a repce 1,7 millió tonna, a borsó 300 ezer tonna – mindenik az eddigi legmagasabb hozam. A rekordtermést az időjárás, de az idejében kiadott támogatások is segítették.

Borvíznagyhatalom. Székelyföld borvíznagyhatalom – hangzott el a Kárpát-medence ásványvizei címmel első ízben Sepsiszentgyörgyön tartott konferencián a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanulmányi központjában. Csupán Háromszéken több mint 600 borvízforrást tartanak számon.

Régi adósság. Meglepetésként ért sok háromszékit, akik egyebek mellett szerzői jogdíjakból, szabad foglalkozás címén valósítottak meg jövedelmet, hogy levelet kaptak az adóhivataltól, amelyben 2012-es évi egészségbiztosítási hátralékokról értesítették. A 630-as számot viselő adókivetési értesítések, határozatok mögött az az intézkedés áll, amelynek értelmében 2012-től mind a társadalombiztosítási, mind az egészségbiztosítási hozzájárulásokat a pénzügy kezeli, átvéve ezt a feladatot a nyugdíjpénztáraktól, foglalkoztatási ügynökségektől, valamint a biztosítópénztártól. Az adótörvénykönyv értelmében öt év után elévülnek ezek a tartozások, ezért intézkedett az adóhivatal.

Szeptember

Jó termés. Befejeződött a szalmás gabonák betakarítása: búzát 21 400 hektáron arattak, az átlagtermés 4638 kg hektáronként, rozsot 850 hektáron termesztettek, az átlagtermés 4139 kilogramm hektáronként, tritikálét 1960 hektárról takarítottak be 4288 kilogrammos hektáronkénti átlagterméssel. Tavaszi sörárpa 3700 hektáron termett, az átlagtermés 3614 kilogramm hektáronként, a takarmányárpa összterülete 820 hektár, az átlagtermés 4280 kilogramm hektáronként, zab 2000 hektáron termett 2168 kilogrammos átlagos hozammal. A repce térfoglalása folytatódott, 2755 hektáron termesztették a megyében 3423 kilogrammos átlagos hozammal.

Költségvetés-kiigazítás. Elfogadta a kormány az első költségvetés-kiigazítást, és a korábbinál nagyobb, 5,6 százalékos gazdasági növekedésre számít. A bruttó hazai termék értéke 837,1 milliárd lej lesz, ami 5,2 százalékkal nagyobb a korábbinál. Az államháztartási hiány GDP-arányosan változatlanul 2,96 százalék maradt. A kiigazítás következtében a kormány összesen 28,7 milliárd lejt fordít közberuházásokra a 2016-os 29,5 milliárd lej helyett. Az eredeti költségvetés-tervezetben 39,4 milliárd lej szerepelt ennél a tételnél. Egyes elemzők szerint a kormány mintegy 10 milliárd lejjel csökkentette a beruházásokra fordítandó pénzt, ugyanakkor 5 milliárd lejt fordított a megemelt bérek fedezésére és további 3 milliárd lejt a nyugdíjak kifizetésére.

LAM-ünnep. Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az illyefalvi LAM Alapítvány. A mikrohitelek kihelyezésével, szakképzéssel foglalkozó részvénytársaság kilenc irodája Kovászna, Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs és Brassó megyében működik. 2016 decemberében hitelportfóliójuk elérte a 8,4 millió dollárt, a kihelyezett hitelek értéke pedig a 3,8 millió dollárt. 25 év alatt a LAM programja 55 millió dollár értékben folyósított hiteleket.

Érvek a helyi termékek érdekében. Csath Magdolna, a Szent István Egyetem emeritus professzora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora szerint a helyi termékek és szolgáltatások igénybevétele az egészségmegőrzést, fenntartható fejlődést, a lokális gazdaság megerősítését, a helyi kultúra, a hagyományok felébresztését, a helyi társadalmi-gazdasági fejlődést szolgálja.