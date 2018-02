A jövő a sarkunkban címmel szervez gazdasági konferenciát Bukarestben a Romániai Magyar Üzleti Egyesület. Magyarország Bukaresti Nagykövetségével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Román Tagozatával és az RMKT fővárosi fiókjával közösen szervezett eseményre február 23-án kerül sor az OK Oktatási Központban, a központi téma a humán erőforrással való gazdálkodás. A szakmai konferenciát 22-én este a résztvevők és meghívottak tiszteletére tartott állófogadás előzi meg a nagykövetségen. Jelentkezni a https://goo.gl/forms/p5lYlKHaaJe73Bzu2 honlapcímen elérhető regisztrációs űrlap segítségével lehet február 20-áig.

E-kereskedelem

Az e-kereskedelem idén meghaladhatja a hárommilliárd eurós határértéket, miután tavaly az interneten vásárolt termékek és szolgáltatások belföldi összértéke elérte a 2,7 milliárd eurót. A szakértők adataira hivatkozó profit.ro honlap szerint idén a személyes adatok védelmét szolgáló uniós normát is kell alkalmazniuk az internetes kereskedelemmel foglalkozó cégeknek.

Költekező állam

A tavalyi 24 milliárd lejes költségvetési hiány ugyan nem haladja meg a nemzeti össztermék (GDP) 3 százalékát, de az állami jövedelmekhez viszonyítva a hiány eléri a 10 százalékot, ami a legmagasabb 2011 óta – közli a Ziarul financiar. Vagyis az állam csaknem tíz százalékkal költött többet, mint amennyi bevétele volt, olyan körülmények között, hogy a gazdasági növekedés rekordszintet, mintegy hét százalékot ért el. Az állami bevételek tavaly 12,5 százalékkal voltak nagyobbak, mint egy évvel korábban, elérve a 251,8 milliárd lejt, ami azonban a tervezettnél 3 milliárddal kevesebb, a második költségvetési kiigazítás szerint pedig 3,6 milliárd lejjel kevesebb a becsültnél.

Kevés uniós pénz

A versenyképesség növelését célzó operatív programban előirányzott 1,3 milliárd eurós uniós támogatás csupán 4,45 százalékát használta fel Románia a költségvetési ciklus ötödik évének elejéig – áll egy, a versenyképességet vizsgáló civil szervezet jelentésében. A szervezet azt is bejelentette, hogy az innovatív technológiák fejlesztését célzó, 64 millió eurós keretösszegű projektet indítottak útnak olyan cégek számára, amelyek tevékenységi területe nem elsődlegesen a kutatás-fejlesztés.

A kriptovaluták árfolyamesése

Folytatódik a bitcoin árfolyamesése, a legismertebb kriptovaluta tegnap valamivel 7100 dollár alatt indított, a nyitástól számított első hat órában folyamatosan gyengült, 7 órakor mélypontra, 6021,9 dollárra süllyedt. Ez mintegy 70 százalékos gyengülés a december 17-én beállított 19 666 dollár rekordszinthez képest. Hétfőn egyébként két bejelentés is gyengítette a kriptovaluták iránti befektetői bizalmat. Egyrészt az, hogy a kínai hatóságok a kriptodevizák kereskedésével foglalkozó összes internetes oldal blokkolására készülnek, másrészt több nagy amerikai és brit bank megtiltotta ügyfeleinek, hogy hitelkártyáikkal vásároljanak bitcoint vagy más digitális devizát.