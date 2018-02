Közelebb a megoldáshoz (Marosvásárhelyi iskolaügy)

A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikus újságírók kérésére számolt be arról, miről tárgyalt Szijjártó Péterrel, akit hétfőn házelnöki irodájában fogadott. Dragnea beszámolója szerint megígérte a magyar külügyminiszternek, hogy a kormánytöbbség megszavazza a szenátusban, majd kihirdetésre küldi az államfőnek a marosvásárhelyi iskola újraalapításáról szóló, az RMDSZ által előterjesztett törvénytervezetet.

A marosvásárhelyi katolikus gimnázium helyzetének rendezéséhez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően, tavaly szeptemberben ígért politikai támogatást Liviu Dragnea SZDP-elnök. A jogszabályt tavaly december végén a képviselőház már elfogadta. A magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről szóló rövid beszámolója után egy újságírói kérdésre válaszolva Liviu Dragnea jelezte: pártja nem támogatja azt az RMDSZ-es tervezetet, amely március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánítaná a romániai magyarság számára. Az erről szóló törvénykezdeményezést tavaly novemberben a szenátus leszavazta, a képviselőház pedig még nem tűzte napirendre.

Eközben a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerősen érvénytelenítette a Maros megyei tanfelügyelőségnek azt a határozatát, amellyel 2015 augusztusában létrehozta a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot, és ebbe sorolta be a Bolyai Farkas Gimnázium és az Unirea Főgimnázium egyes osztályait. Az ítéletnek a bíróságok portálján tegnap közölt kivonata szerint a táblabíróság elutasította a katolikus gimnázium és a szülők egyike által benyújtott fellebbezést a Maros megyei törvényszék korábbi ítélete ellen. A fellebbező szülőt képviselő Kincses Előd ügyvéd elkeserítőnek tartotta az ítéletet, amely szerinte minősíti a romániai jogállamiságot. Úgy vélte: a marosvásárhelyi iskolaügyben megbukott a román igazságszolgáltatás és a politikai osztály egyaránt. Szerinte ugyanis a bíróság a most érvénytelenített 2015-ös keltezésű tanfelügyelőségi iratot tekintette az iskola alapító iratának, holott az iskolát már több mint egy évvel korábban létrehozták.

Csíky Csengele, a Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport szóvivője viszont úgy vélte: az ítélet akár kedvezőnek is tekinthető, hiszen „eltakarítja” a régi intézmény jogi maradványait a megalapítandó új útjából. Hozzátette azonban, hogy ez a vádlottak számára kedvezőtlenül befolyásolhatja annak a büntetőpernek a kimenetelét, amelyet a korrupcióellenes ügyészség indított az iskolaügyben Ştefan Someşan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigazgató ellen.