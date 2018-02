VERESTÓY UTÓDA. A székelyudvarhelyi Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet volt elnöke foglalja el a Verestóy Attila halála után megüresedett Hargita megyei szenátori helyet, ugyanis ő szerepelt a harmadik helyen a 2016-os parlamenti választásokon az RMDSZ listáján. A 36 éves Antal Lóránt magánvállalkozó, 2014-es vagyonnyilatkozata szerint hét kereskedelmi társaság ügyvezetője. (Krónika)

SZEGÉNY DRAGNEA. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke panaszt tett az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen, mert az ügyészek megtagadták, hogy kiadják ügyiratának elektronikus másolatát. Mint elmondta, a korrupcióellenes ügyészség papíralapú másolatot akart adni, ám ennek költségeit neki kellene állnia, és mivel egyetlen jövedelme a képviselőház elnöki tisztségéért járó fizetés, a másolat mintegy tízezer lejre rúgó költségei meghaladják lehetőségeit. (Agerpres)

PEDOFÍLIÁÉRT KASZTRÁLÁS. Bíróság elé állítják egy besztercei sportklub oktatóját, akit azzal vádolnak, hogy egy kiskorúnak nemi aktusra tett ajánlatot. A Beszterce-Naszód megyei ügyészség szerint az eset tavaly júliusban történt, amikor a sportoktató illetlen sms-eket küldött a 12 éves fiúnak, később találkoztak, és nemi aktusra tett ajánlatot a gyereknek. Az oktatónak egyelőre csak a bíróság előtt kell felelnie, de ha a parlament megszavazza egyik szociáldemokrata párti képviselő törvénykezdeményezését, pedofíliáért kasztrációnak is alávethetik. Cătălin Rădulescu ugyanis azt javasolja, kémiai kasztrációnak vessék alá a pedofilokat. Elmondta, tervezete 15, zömében európai országban már törvényként működik, például a Moldovai Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban pedig már a negyvenes évek óta. „Ha támogatni fogja a parlament és a média, akkor nagyon jó, aki viszont nem támogatja, az vegye tudomásul, hogy a következő esetért, amikor egy elmebeteg megerőszakol egy gyermeket, ő is bűnrészes lesz” – jelentette ki Rădulescu. Hozzátette, a módszert Németországban is alkalmazzák, és ennek köszönhetően 90-ről 10 százalékra csökkent a pedofil bűncselekmények visszaesési aránya. (Agerpres)

VONZÓ AJÁNLAT. Meglepő ajánlattal rukkolt elő az Arad megyei Marospetres polgármesteri hivatala, amelyet Románia (jelenleg) legfiatalabb polgármesternője, a 32 éves Irina Onescu vezet. A hivatal gyakorlatilag ingyen adja az épületet vagy telket annak a vállalkozásnak, amely kötelezi magát, hogy helyi lakosokból toboroz alkalmazottakat. A hivatal a maga részéről vállalja az együttműködést és támogatást, továbbá rendelkezésre bocsátja a helyi lakosok életrajzait tartalmazó adatbázist, ugyanakkor felhívja az esetleges vállalkozók figyelmét, hogy a községben befektetni szándékozó cégek a rurális gazdasági vállalkozásokat támogató európai pénzeket is lehívhatnak, arról nem is beszélve, hogy Marospetres alig 25 kilométerre fekszik a Déva–Nagylak autópályától. Marospetresen jelenleg körülbelül száz aktív munkaképes személy él, többségük nő. (Főtér)