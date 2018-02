Szigorít Belgium

Jan Jambon belga belügyminiszter több szigorító intézkedést jelentett be hétfőn – számolt be a belga sajtó. A jövőben az autópálya melletti pihenőket magáncégek felügyelik majd, de korlátozott jogkörrel, így őrizetbe vételre nem lesz lehetőségük. A vasútállomásokat, vonatokat, buszokat is ellenőrzik, valamint az autópályákat és a zee­brugge-i kikötőt is folyamatosan felügyeli a helyi és a szövetség rendőrség. „Az intézkedések addig maradnak hatályban, amíg szükséges” – nyilatkozta a belügyminiszter szóvivője.

A rendőrök munkáját adminisztratív munkatársak segítik, akik a letartóztatott, dokumentumokkal nem rendelkező, illegális menekülteket kezelik.

A szigorítás előzménye, hogy január közepén mintegy negyven migráns támadt civil ruhás rendőrökre egy benzinkút parkolójában. Néhányan botokkal voltak felfegyverkezve, a jár­őrök pedig gumibotokkal védekeztek. A rendőrség nem sokkal később eritreai, etiópiai és szudáni állampolgárokon ütött rajta a Brüsszelhez közeli Grand-Bigard település környékén, egy parkolóban az autópálya mentén, miközben az érintettek megpróbáltak feljutni egy kamionra.

Egy belga felmérés szerint a hivatásos gépkocsivezetők több mint fele nem érzi magát biztonságban a tranzitmigrán­sok miatt.