A fizetés, a honatyák és a méltányosság

Alkalmazottak ezrei, tízezrei ugyanis kevesebb pénzt visznek haza, mint korábban, s botrányos, hogy a honatyák megint kivételezettnek számítanak. A politikusokat illetően a munkaügyi minisztériumban az egységes bértörvény megalkotásával, illetve a pénzügyminisztériumban az adótörvénykönyv módosításával jól dolgoztak, mert miközben közalkalmazottak seregének csökken a nettó fizetése, a parlamenti képviselők, illetve szenátorok juttatása szépen emelkedik. Egy bizottsági tisztségek nélküli parlamenti képviselő nettó jövedelme most hírforrások szerint 9993 lej, 840 lejjel több, mint egy hónappal korábban. Vagyis az eddigi 13 050 lejes bruttó bérét látványosan feltornászták 17 100 lejre, s ez bizony még akkor is bravúros teljesítmény, ha közpénzből történik, azaz nem előteremteni, hanem csak átirányítani kell a pénzt az államkasszából. Privát szférában egy ilyen nagyságrendű fizetésemelés illúzió, csak a rátermettek kiváltsága.

Csökkenő juttatásaik miatt a közszférában dolgozók ezrei, tízezrei – rendőrök, bírósági írnokok, egészségügyi, tanügyi és önkormányzati alkalmazottak – érzik becsapva magukat, de nagy vesztesek azok a magánszektorban dolgozók is, akiknek nem emelték meg fizetésüket csupán azért, mert Dragnea és társai ezt kívánták. Ilyen körülmények között a szociálliberális koalíció honatyái azon is töprenghetnének, bérnövekedésük jó üzenet-e vagy sem szavazótáboruk alacsony jövedelmű tagjainak, méltányos-e, avagy méltánytalan az ország több millió nélkülözőjével szemben. E gondolattal különben a parlament minden politikusa eljátszadozhat, pártszíntől függetlenül. Hebegtek is tisztességgel a fizetésnapon megszólított képviselők, szenátorok, nem, nem is tudják, mennyit kaptak.

Mindenki várja meg januári fizetési szelvényét – üzente tegnap sztoikus nyugalommal Lia Olguţa Vasilescu, miután hosszasan ecsetelte, miként ültetik életbe kormányprogramjukat. A közszférában a fizetések szinte minden fronton emelkednek, hangoztatta, csupán három százalék esetében csökkennek, mivel fizetésük régebb pimaszul magas volt. Magyarázkodása gyanútlanok számára azt sugallta, országunk az állandó fizetésemelések szép hazája, amolyan kelet-közép-európai Kánaán, s ha ezt nem érzékeljük, hát a receptorokkal van a baj. Az egységes bértörvény célja a társadalmi igazságosság megteremtése a közszférában, ahol bizony senkinek nem lehet magasabb a fizetése, mint az államelnöknek, akit ő ugyan személyesen nem szeret, de a szociáldemokraták betartják választási ígéretüket, s 2022-ben beköszönt hazánkban a jólét.

Addig is várjuk csak kiegyensúlyozottan, higgadtan a fizetési szelvénykét, minden egyébről gondoskodik majd a párt.