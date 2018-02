Sikeres régiós együttműködés (Jó úton Erdővidékre)

A megyehatárnál Simion Creţu az egymás mellett élők közös cselekvésének fontosságáról beszélt. Mint mondotta, nem Bukarest, hanem Brassó vonzza a legtöbb vendéget, s a szomszédban van a szintén dobogós Szeben megye is – hogy ez továbbra is így maradjon, s Kovászna megye turizmusa is felkapottá váljék, hogy itt is munkahelyek létesüljenek és szolgáltatások váljanak elérhetővé, minél több folyosó által megközelíthetőeknek kell lennünk. Ezt a célt szolgálja az épülő vidombáki repülőtér is – mondotta.

Tamás Sándor a brassóiaknak mondott köszönetet, amiért nem hagyták cserben a háromszékieket, s időben elkészítették a pályázat sikerességéhez szükséges dokumentációt. Abban bízik, a brassóiakkal való partnerség nem áll meg itt, hanem hamarosan folytatódik a vidombáki repülőtér építésével, amelynek költségeihez a megyeháza és Sepsiszentgyörgy önkormányzata is 3–3 millió euróval és az Illyefalva–Brassó, valamint a Kézdivásárhely–Brassó–Bákó útszakasz korszerűsítésével kíván hozzájárulni. Utóbbi beruházást kiemelten fontosnak nevezte: az Erdélyt Moldovával összekötő, naponta tizenötezer autót kiszolgáló folyosó szűk és rossz minőségű, minél hamarabb lépni kell érdekében. Tamás Sándor reméli, a román állam képviselői megértik ezen fejlesztések szükségességét, s a centenárium évében tenni fognak azért, hogy megvalósuljanak.

Adrian-Ioan Veştea örömét fejezte ki, hogy a két megye erőfeszítésének köszönhetően Brassó megye ezen szeglete is jelentős beruházáshoz jut, majd az RMDSZ-szel helyi szinten ápolt jó kapcsolatokról beszélt. A Brassó megyei tanácselnök elégedett, hogy a háromszékiek a két megye együttműködésében a közös lehetőséget látják, ezért várja, hogy a még fennálló bürokratikus akadályok elháruljanak, s együtt építsék a mindenki számára lényegi érdeket jelentő légi és földi utakat.

A Kovászna megyei pályázat teljes értéke 88 millió lej, amelyből a megyei önkormányzat hozzájárulása 4,6 millió lej. A 33 kilométer út korszerűsítése mellett 7,86 km járdát alakítanak ki, 15 hidat újjáépítenek vagy korszerűsítenek, és három vasúti átjárót újítanak fel. A munkálatokat 2021-ig kell befejezni. Tamás Sándor az elkövetkező hetekben írja alá Hargita megyei kollégájával, Borboly Csabával azt a megyeközi megállapodást, amely révén a Barót–Olasztelek–Vargyas–Hargita megye határa közötti 17 kilométeres erdővidéki útszakasz teljes felújítását teszik lehetővé.