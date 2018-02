Idén is tavalyi béreket ad a városháza (Sepsiszentgyörgy)

Egy szakképzett munkás bruttó bére 2508 és 3360 lej között mozog, a sofőröké ugyanazon a szinten tetőzik, egy mester alapbére legtöbb 3620 lej lehet. A gondozó, szakács, ágyneművarrónő, kapus, őr, büfés esetében a maximum 2626 lej, egy pénztáros, raktáros, gondnok, titkár bruttója 3289 lej, a gépíróké és mezőgazdasági ügynököké 3572 lej, az előadóké, felügyelőké, levéltárosoké 3596 lej. Ezek alap- vagy középfokú tanulmányokkal betölthető állások, felsőfokú végzettséggel a kereset is nagyobb: 2717 és 3904 lej közötti összegeket kapnak a technikusok, almérnökök, felügyelők, előadók, tolmácsok, és innen már a felső bérkategóriák következnek: a jogtanácsosok, tanácsadók, könyvelési és más szakértők, műépítészek, szakelőadók legkevesebb 3496, legtöbb 4992 lejes alapbérre jogosultak a sepsiszentgyörgyi városházán, az auditor esetében a felső határ 5418 lej. A munkások vezetője legtöbb 3800, egy irodavezető 4959, egy osztályvezető 5795, az aligazgató, főkönyvelő, főmérnök, főfelügyelő-helyettes 6099, az igazgató, részlegvezető, főfelügyelő 9500, a vezérigazgató-helyettes 9690, a vezérigazgató 10 070 lejt vihet haza havonta. Végrehajtó tisztségekben a vezetői bérek valamennyivel magasabbak, ott az osztályvezető, ügyvezető igazgató 11 305, a vezérigazgató-helyettes 11 590, a vezérigazgató pedig 11 875 lejt kap.

Az önkormányzat saját intézményei közé tartozik a helyi rendőrség is, ott egy kezdő egyenruhás alapbére 2432 lejről indul és legtöbb 3360 lejt érhet el középfokú képesítéssel. A város saját rendőri állományában a tanácsadói és szakértői munkáért 2793 és 4117 lej közötti alapbért fizetnek, osztály- és részlegvezetői beosztásban 6365 és 6954 lej a felső határ, igazgatói szinten 9120 és 11 286 lej között mozog a havi fix.

A bérrács külön táblázatba foglalja az egyszerű alkalmazottakat és a közhivatalnoki státussal rendelkezőket, és országos szinten azonos. Ezért szerepel például ágyneművarrónő a városházi alkalmazottak és műépítész a helyi rendőrség listáján: mert minden tisztségnek meg kell jelennie a helyi tanács határozatában, akkor is, ha azok nincsenek betöltve. Sepsiszentgyörgyön többek között sem ágyneművarrónőt, sem rendőrségi műépítészt nem foglalkoztatnak – magyarázta Antal Árpád polgármester. Azt is elmondta: tavaly még lehetőség volt arra, hogy az azonos végzettségű és beosztású alkalmazottak különböző munkáját különbözőképpen fizessék – egy több millió eurós pályázat lebonyolítása ugyanis nagy felelősséggel jár –, ám ezt eltörölték. Az önkormányzati alkalmazottak létszáma településenként változó, és nem csupán a lakossághoz mérten, hanem sok egyébtől is függ: nálunk elvileg a színészeket is oda kellene számolni, másutt a kertészeti munkálatokat is külső cégekre bízzák – az itteni tapasztalatok szerint azonban az a biztos, amit az önkormányzat kézben tart, tehát a bevált szerkezetet megtartotta magának a város.

A polgármesterek és alpolgármesterek munkabérét nem a helyi tanács, hanem a tavaly nyáron életbe lépett törvény határozza meg, ennek értelmében a megyeszékhely elöljárója bruttó 13 050, két helyettese pedig 11 600 lejt kap havonta.